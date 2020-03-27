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Без маски и спецпропуска: в Киеве из троллейбуса вынесли пенсионера (видео)
В сеть выложили видео, снятое в Киеве, на котором зафиксировано, как из троллейбуса буквально на руках выносят пожилого мужчину без медицинской маски. Напомним, что во время карантина из-за коронавируса общественным транспортом разрешили пользоваться лишь людям со специальными разрешениями, в частности, медикам, правоохранителям и работникам стратегических предприятий. Остальных киевлян, в первую очередь, пожилых людей, просят оставаться дома.
Видео инцидента в Киеве в сеть выложил ресурс «Киев Оперативный». «Без маски и специального пропуска. Как вам?» — говорится в комментарии к видео. В то же время девушка, снявшая эти кадры, называет происходящее на ее глазах" трэшем".
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», еще до продления карантина в Украине до 24 апреля в ряде городов, в частности, в Одессе, Черновцах и Львове, отменили льготный проезд для пожилых людей, вынуждая их меньше пользоваться транспортом и не подвергать себя опасности заболевания COVID-19.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.