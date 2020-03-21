27.44 / 28.25 29.18 / 30.33
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Ужесточение карантина в Киеве: Кличко выступил с экстренным обращением (видео)

14:13 21 марта 2020 347
Виталий Кличко
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об ужесточении карантинных мер в Киеве из-за дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в своем видеобращении к горожанам 21 марта.

По его словам, с 23 марта общественный транспорт будет перевозить только медиков, силовиков, сотрудников продуктовых магазинов и стратегических предприятий. Для всех остальных пользование транспортом до окончания ограничений запрещено. Ограничения не касаются передвижений по столице на личном транспорте.

Кличко в очередной раз призвал киевлян оставаться дома и без лишней необходимости не выходить на улицу.

Как писали «ФАКТЫ», 20 марта в Киеве объявили чрезвычайную ситуацию из-за пандемии коронавируса. Кабмин утвердил режим ЧС также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, в столице планирую полностью остановить пассажирские перевозки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Виталий Кличко

Ужесточение карантина в Киеве: Кличко выступил с экстренным обращением (видео)

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Билл Гейтс

Из-за коронавируса Украину и другие развивающиеся страны ждет катастрофа — Билл Гейтс

Патруль Национальной гвардии

Тотальный карантин: Аваков анонсировал ужесточение контроля над украинцами из-за коронавируса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер