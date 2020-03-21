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Ужесточение карантина в Киеве: Кличко выступил с экстренным обращением (видео)
Мэр Киева Виталий Кличко заявил об ужесточении карантинных мер в Киеве из-за дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в своем видеобращении к горожанам 21 марта.
По его словам, с 23 марта общественный транспорт будет перевозить только медиков, силовиков, сотрудников продуктовых магазинов и стратегических предприятий. Для всех остальных пользование транспортом до окончания ограничений запрещено. Ограничения не касаются передвижений по столице на личном транспорте.
Кличко в очередной раз призвал киевлян оставаться дома и без лишней необходимости не выходить на улицу.
Как писали «ФАКТЫ», 20 марта в Киеве объявили чрезвычайную ситуацию из-за пандемии коронавируса. Кабмин утвердил режим ЧС также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, в столице планирую полностью остановить пассажирские перевозки.
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