«Был болен»: Майк Тайсон разоткровенничался о своих сексуальных похождениях (фото)

Спорт

Легендарный американский боксер Майк Тайсон, в своем недавнем интервью рассказавший о сложностях жизни после завершения профессиональной карьеры, вновь разоткровенничался с журналистами.

На этот раз экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе затронул тему своих сексуальных похождений во времена молодости. «Когда я был молод, то вел себя, словно животное. Причем, животное с баблом. Я сорил деньгами на всякие пирушки, тр**хал все, что шевелится: подруг, их кузин и матерей. Мы устраивали дикие оргии. Я был сумасшедшим. Я был болен, нуждался в помощи, но не осознавал этого. Я покупал машины, причем не только себе, но и своим девкам», — поведал боксер в программе Hotboxin' with Mike Tyson, выходящей на Youtube.

Отметим, что Тайсон неоднократно состоял в официальном браке: первый раз с актрисой Робин Гивенс, второй раз — с врачом-педиатром из медицинского центра Джорджтаунского университета Моникой Тернер, а с июня 2009 года женат на Лакии Спайсер. Всего у боксера шесть детей, еще одна — дочь Иксодес — погибла в 2009-м в возрасте четырех лет, когда, играясь дома, запуталась в проводе от беговой дорожки, который задушил ее.

Майк со своей третьей женой Лакией Спенсер

Тайсон с детьми

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Майк Тайсон нашел оригинальный способ заработка в карантине, записывая короткие видео для своих фанатов.

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