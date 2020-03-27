Деньги

Доллар уже дороже 28 гривен, а евро — 31 гривни: что будет на следующей неделе

Началась неделя укреплением национальной валюты, а заканчивается новым витком роста курсов доллара и евро. Всего за день, с четверга, 26 марта, американская валюта подорожала на 14 копеек, а европейская — сразу на 59 копеек, приблизившись к отметке 31 гривня. Так, 27 марта НБУ установил официальные курсы на уровне 28,14 грн за доллар и 30,86 грн за евро. На наличном рынке иностранная валюта также укрепилась, причем курс доллара уверено перешагнул за 28 гривен, а курс евро — за 31 гривню. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,02 грн, купить — по 28,64 грн; евро — сдать по 30,35 грн, купить — по 31,35 грн.

«На минувшей неделе курс продажи наличного доллара снизился, остальные же курсы выросли на 1,2−3%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 27,27 до 28,14 грн. Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 27,49−28,54 до 28,00−28,63. При этом спред между средними курсами покупки и продажи сократился с 3,9% до 2,2% за счет роста курса покупки с одновременным снижением курса продажи.

Как сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, регулятор возобновил поставки наличного доллара в страну. По его словам, в связи с коронавирусом значительно сократилось число авиарейсов в Украину, в том числе тех, которыми доставлялась наличная валюта. Кроме того, на прошлой неделе удалось доставить несколько партий наличных евро, но европейская валюта в наличной форме не пользуется особым спросом у банков. Именно насыщением рынка долларовой наличностью можно объяснить тот факт, что в первой половине недели курс продажи доллара прекратил свой рост и даже снизился с пиковых, ажиотажных значений.

На следующей неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Американская валюта на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках — около 28,2−28,6 грн", — прогнозирует Иосуб.

Сейчас определенные политические силы муссируют тему возможного дефолта Украины в связи с падением экономики из-за введенного карантина. Однако в Нацбанке не видят причин для разговоров о дефолте или для прекращения выполнения обязательств Украины по внешнему долгу.

«Национальный банк имеет высокий запас прочности, — заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий. — На сегодняшний день международные резервы Украины составляют около 25 млрд долларов США. Есть все возможности выполнять необходимые платежи. Да и экономика Украины сейчас значительно лучше подготовлена к вызовам, чем когда-либо в прошлые годы. Банковская система, которая ранее становилась катализатором кризисных явлений, очищена и хорошо капитализирована, поэтому не может сделать неприятных „сюрпризов“ экономике», — подчеркнул Олег Чурий.

Кроме того, наша страна рассчитывает на финансовую поддержку со стороны МВФ, и в этом процессе наметилась положительная динамика.

«На прошлой неделе был достигнут очень хороший прогресс в дискуссиях с украинскими властями о новой программе расширенного финансирования, — сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. - Принятие законодательства, улучшающего банковское регулирование, и земельной реформы позволит быстро продвинуться вперед с окончательной доработкой параметров нового соглашения, с более широким доступом, чем предполагалось ранее».

Стоит напомнить, что 24 марта правительство внесло в Верховную Раду обновленный законопроект о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности № 3260, который предотвращает возврат выведенного с рынка банка его собственникам. Принятие этого законопроекта является одним из предварительных условий заключения соглашения о новой программе с МВФ.

Еще в начале декабря 2019 года президент Украины Зеленский, Нацбанк и правительство Украины договорились с руководством МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на 5,5 млрд долларов. Открытие новой программы МВФ также позволит правительству получить макрофинансовую помощь от Евросоюза на 500 млн евро и кредит Всемирного банка — до 1 млрд долларов.

О важности финансовой поддержки со стороны МВФ в нынешней ситуации говорит большинство экономических экспертов.

«Курс национальной валюты в пятницу опустился до уровня 28,25 гривен за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Накануне на валютном рынке курс к концу дня впервые с января 2019 года достиг почти 28 гривен за доллар, несмотря на то, что Национальный банк Украины продал в четверг около 11 млн долларов для поддержания курса и начал доставку в отделения наличной валюты. Ранее регулятор сообщил, что фиксирует признаки недостатка наличной валюты в банках из-за повышенного спроса.

Вместе с тем позитивной новостью для гривни стало сообщение о том, что Международный валютный фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева. Негативное влияние от карантина и остановки деловой активности по всей стране начинает разрастаться. Бюджет недополучил в марте 35% от плановых поступлений, и ситуация только ухудшается. Финансировать дефицит придется за счет эмиссии либо внешних заимствований, поэтому сотрудничество с МВФ сейчас так критически важно.

С другой стороны, население и компании исчерпывают лимит ликвидности для покупки валюты, а малые и средние компании и вовсе остановили деятельность. Вероятно, гривня продолжит находиться под давлением, пока не разрешится вопрос дальнейшего сотрудничества с МВФ. В таких условиях курс может снизиться до 28,5 грн за доллар, если паника будет нарастать и дальше", — считает Шевчишин.

Стоит отметить, что, по мнению генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхеля Гурриа, убытки от пандемии коронавируса уже превысили ущерб от глобального финансового кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001 года.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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