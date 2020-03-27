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Спецпропуск не освобождает от оплаты за проезд в киевском транспорте
Пассажиры со спецпропусками, которые дают право проезда в наземном общественном транспорте после закрытия метро в Киеве и введении жесткого карантина, не освобождаются от обычной платы за проезд.
Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, пассажиры должны покупать билеты, как это было до введения карантина и спецпропусков. Что же касается слухов о том, что людям также нужно оплачивать и спецпропуска, Кличко заявил, что «Киевпастранс» за это денег не требует.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине могут разрешить работу части продуктовых рынков.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!