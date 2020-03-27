Карантин в Киеве: в столице хотят открыть часть продуктовых рынков

Украина

Не исключено, что в Киеве откроют часть продуктовых рынков, которые закрыли с введением в стране карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщает «НВ», о том, что вопрос по поводу частичного возобновления работы рынков прорабатывается, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. «Если рынки будут соблюдать санитарные нормы и противоэпидемические меры, часть из них сможет работать, а часть все же будет закрыта — большое скопление людей одновременно возле продуктового лотка может привести к инфицированию людей», — заявил Ляшко.

По его словам, этот вопрос 27 марта будет рассматриваться за заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на время карантина Кабмин разрешил отправлять лекарства по почте. В правительстве утверждают, что это позволить увеличить доступность лекарственных средств и одновременно уменьшит скопление людей в аптеках.

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