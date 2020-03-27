"Осколки прошили мозг": тяжело раненый на Донбассе боец пошел на поправку

Украина

Главврач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, ранее сообщавший о тяжелейшем ранении у бойца ВСУ, которому два осколка прошили голову, рассказал, что 26-летний сержант встал на ноги.

«Владислав, сержант, ему всего 26, родом из Ровенской области. Получил ранение возле поселка Новогродовка. Ранение, которое на 100% забирает жизнь — большими осколками прошиты оба полушария головного мозга. Тяжёлая контузия. После сложной операции с двумя большими трепанациями с удалением мозгового детрита, осколка и костей черепа, Владислав остался жить», — пишет главврач Мечникова на своей страничке в соцсетях.

По словам Сергея Рыженко, 27 марта боец поднялся с кровати. «Врачи аплодируют. Выкурил первую сигарету после тяжелейшего ранения. Еще одна спасенная жизнь вошла в героическую историю этой войны. Три тысячи бойцов — без всяких шансов выжить — вернулись домой», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сергей Рыженко рассказывал о спасении бойцов, которые были ранены во время обстрела боевиками военного автомобиля в районе Опытного на Донетчине,

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