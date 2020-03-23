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Осколок прошел через глаз: стало известно о состоянии раненых на Донбассе бойцов ВСУ
В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова прооперировали бойца, который 10 марта поступил в медучреждение в критическом состоянии после подрыва боевиками автомобиля ВСУ под Песками на Донбассе.
«Василий, 21 год, солдат, родом из Винницкой области. 10 марта в критическом состоянии, тяжелая кома, поступил в Мечникова. Противотанковая ракета попала в его машину в районе населенного пункта Пески», — пишет главврач больницы Мечникова Сергей Рыженко.
По его словам, у парня была вырвана большая часть правой ноги и разорвана рука. «Проведены три операции. Ампутация по жизненным показаниям, десятки осколочных ранений. Сегодня утром в реанимации на лице слезы радости — мне бы протез, я бы побежал, хочу домой», — отмечает Рыженко.
А в пятницу, 20 марта, поздно ночью в больницу доставили 25-летнего бойца Владислава из Ровенской области. «Два больших осколка диаметрально прошили голову, один из них — через левый глаз. Большая операция выполнена нейрохирургами и офтальмологами. Пришел в сознание», — сообщает главврач Мечникова.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 19 марта 2020 года в Луганской области от пули снайпера российско-оккупационных войск погиб боец ВСУ. Сержант Алексей Золин из Житомира погиб в районе Новоалександровки Донецкой области, он служил в 30-й ОМБр им. князя Константина Острожского.
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