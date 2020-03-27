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Украина

Трепак со скандалом подал в отставку: СМИ узнали резонансные детали

15:37 27 марта 2020 475
Виктор Трепак
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, недавно назначенная на эту должность, отстранила своего заместителя Виктора Трепака от дел, расследование которых ведет СБУ. Об этом сообщает «Украинская правда».

В числе дел, от которых отстранен Трепак, и расследование нападения на активистку Екатерину Гандзюк. После того, как заместителя генпрокурора лишили руководства департаментом, ведущего надсмотр за делами СБУ, Трепак написал заявление на увольнение.

Венедиктова пока не приняла отставку своего заместителя.

Ранее сообщалось, что Алексея Левина, которого подозревают в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, Печерский суд арестовал без альтернативы внесения залога. До 16 апреля суд оставил под стражей Игоря Павловского, который проходит по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

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Трепак со скандалом подал в отставку: СМИ узнали резонансные детали

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