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Кожару отправили под арест с правом выйти под залог

15:39 27 марта 2020 115
Кожара
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, арестовали до 25 мая. Такое решение принял Шевченковский районный суд в Киеве.

Также суд определил ему залог в сумме более 14 млн гривен.

В случае внесения залога, бывший чиновник не должен будет отлучаться с места проживания, являться по требованию прокурора или следователя, сдать паспорта для выезда за границу.

Напомним, предприниматель Сергей Старицкий был найден мертвым в конце февраля в доме Кожары с огнестрельным ранением. Ранили его из наградного пистолета экс-министра. Первоначальная версия была — самоубийство. Кожару полиция задержала 25 марта.

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