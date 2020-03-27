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Кожару отправили под арест с правом выйти под залог
Экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, арестовали до 25 мая. Такое решение принял Шевченковский районный суд в Киеве.
Также суд определил ему залог в сумме более 14 млн гривен.
В случае внесения залога, бывший чиновник не должен будет отлучаться с места проживания, являться по требованию прокурора или следователя, сдать паспорта для выезда за границу.
Напомним, предприниматель Сергей Старицкий был найден мертвым в конце февраля в доме Кожары с огнестрельным ранением. Ранили его из наградного пистолета экс-министра. Первоначальная версия была — самоубийство. Кожару полиция задержала 25 марта.
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