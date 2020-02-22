Происшествия

В доме главы МИД времен Януковича от пули погиб предприниматель, — СМИ

В доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары, который во время заседания Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене Виктора Януковича выступал свидетелем со стороны обвиняемого, был застрелен предприниматель Сергей Старицкий.

Предварительная версия полиции — самоубийство.

Об этом пишет «Зеркало недели».

Выстрел, сообщил источник издания, был осуществлен из пистолета Jericho 941. Указанное огнестрельное оружие зарегистрировано на экс-руководителя МИД.

Инцидент произошел в 21:50 в пятницу, 21 февраля в доме Кожары, который находится в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области.

Из открытых источников известно, что Сергей Старицкий являлся учредителем ООО «Спорт Медиа Проект» и ООО «C.I.U.», которые прекратили свою деятельность.

Напомним, что Леонид Кожара возглавлял МИД в правительстве Николая Азарова в 2012—2014 годах. Экс-министр был членом Коммунистической партии Советского Союза и «Партии регионов». В декабре 2018 кандидатуру Кожары партия «Социалисты» выдвинула на президентские выборы, но он не баллотировался.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в четверг, 20 февраля, в Донецком областном главке ГФС произошло ЧП — стационарный оперативный дежурный, находясь на своем рабочем месте, совершил самоубийство из табельного оружия.

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