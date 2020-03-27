Украина

Украина перейдет на летнее время: когда и в какую сторону переводить стрелки часов

В ночь с субботы, 28 марта, на воскресенье, 29 марта, Украина переходит на летнее время — украинцы будут вставать на час раньше.

Для перехода с зимнего на летнее время следует в 3:00 перевести стрелку часов на один час вперед.

Советы медика о том, как быстрее адаптироваться к новому времени, читайте в эксклюзивном материале на сайте «ФАКТОВ». Советы давал семейный врач Центра медико-санитарной помощи № 1 Святошинского района г. Киева Сергей Елшанский.

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