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Украина перейдет на летнее время: когда и в какую сторону переводить стрелки часов
В ночь с субботы, 28 марта, на воскресенье, 29 марта, Украина переходит на летнее время — украинцы будут вставать на час раньше.
Для перехода с зимнего на летнее время следует в 3:00 перевести стрелку часов на один час вперед.
Советы медика о том, как быстрее адаптироваться к новому времени, читайте в эксклюзивном материале на сайте «ФАКТОВ». Советы давал семейный врач Центра медико-санитарной помощи № 1 Святошинского района г. Киева Сергей Елшанский.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!