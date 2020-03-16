Украина

Переход на летнее время в Украине: когда переводить часы

В ночь на 29 марта Украина в очередной раз переходит на летнее время. Стрелки часов в 03:00 нужно перевести вперед на один час.

Переход на летнее и зимнее время в Украине проводится уже более 20 лет согласно постановлению Кабинета министров. Считается, что это позволяет экономить электроэнергию.

Точное киевское время можно узнать по ссылке.

По наблюдениям ученых, человек более восприимчив при переходе на летнее время. По данным ООН, в связи с переводом часов количество обращений людей с проблемами сердца и кровеносной системы увеличивается в несколько раз.

Специалисты дали рекомендации, как пережить переход на летнее время:

• нужно избегать физических и эмоциональных нагрузок;

• устроить разгрузку для организма — без жирного, сладкого и алкоголя;

• употреблять побольше овощей и фруктов;

• за неделю до перевода часов ежедневно ложиться спать на 15 минут раньше, чем обычно;

• по возможности, проводить больше времени на свежем воздухе;

• минимум за час до сна отказаться от использования гаджетов;

• избегать дневного сна и не пить кофе во второй половине дня.

Напомним, Европарламент принял решение в странах ЕС прекратить перевод времени с 1921 года. Решение было принято после проведения опроса, в ходе которого более 80% граждан Евросоюза поддержали эту идею.

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