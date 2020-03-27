У главы Минздрава Великобритании диагностировали коронавирус

Мир

В пятницу, 27 марта, выяснилось, что тест на коронавирус, который сдал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, оказался положительным. Перед этим стало известно об инфицировании коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Как сообщает «Европейская правда», сейчас Хэнкок находится в самоизоляции дома и имеет легкие симптомы заболевания.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у 71-летнего наследника британского престола, старшего сына королевы Елизаветы принца Чарльза. Он чувствует себя неплохо, симптомы болезни — слабые. Отправлять наследника престола в больницу пока нет необходимости. Принц и его супруга Камилла находятся в самоизоляции в усадьбе Биркхол в Шотландии.

Тем временем королева Великобритании Елизавета II и члены ее семьи ушли в самоизоляцию, как того требуют введенные в стране ограничения.

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