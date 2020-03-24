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Украина

Во время карантина в Украине лекарства разрешили доставлять почтой

8:42 24 марта 2020 123
Таблетки
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

На время действия карантина, введенного в Украине для предотвращения распространения коронавируса, правительство разрешило отправлять лекарства по почте.

Как сообщают в Мининфраструктуры, такое решение Кабмин принял для увеличения доступности лекарственных средств и одновременно для уменьшения скопления людей в аптеках.

«Правительство регулирует вопросы обеспечения населения, особенно пожилых людей, лекарственными средствами и сопутствующими товарами путем их дистанционной продажи непосредственно потребителям в условиях карантина», — заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В то же время в министерстве отметили, что разрешение почтовым операторам на доставку лекарств не распространяется на наркотические средства, психотропные вещества, сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства, изготовление и хранение которых в Украине запрещено.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правительство определило перечень лекарств и медицинского оборудования, необходимых для борьбы с COVID-19, и до 19 апреля 2020 года они будут ввозится в страну без уплаты ввозной пошлины и НДС.

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