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Во время карантина в Украине лекарства разрешили доставлять почтой
На время действия карантина, введенного в Украине для предотвращения распространения коронавируса, правительство разрешило отправлять лекарства по почте.
Как сообщают в Мининфраструктуры, такое решение Кабмин принял для увеличения доступности лекарственных средств и одновременно для уменьшения скопления людей в аптеках.
«Правительство регулирует вопросы обеспечения населения, особенно пожилых людей, лекарственными средствами и сопутствующими товарами путем их дистанционной продажи непосредственно потребителям в условиях карантина», — заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
В то же время в министерстве отметили, что разрешение почтовым операторам на доставку лекарств не распространяется на наркотические средства, психотропные вещества, сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства, изготовление и хранение которых в Украине запрещено.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правительство определило перечень лекарств и медицинского оборудования, необходимых для борьбы с COVID-19, и до 19 апреля 2020 года они будут ввозится в страну без уплаты ввозной пошлины и НДС.
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