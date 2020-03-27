В Херсоне пьяный отец кормил шестерых детей гнилыми яблоками и хлебом из мусорного ведра (фото)

Происшествия

На «102» поступил вызов от работников службы по делам детей Корабельного района города Херсона — сообщили, что пьяный мужчина не дает им забрать из семьи детей, живущих в антисанитарных условиях, в больницу. На место происшествия прибыла полицейская мобильная группа реагирования на факты домашнего насилия.

Как сообщила «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации полиции Херсонской области Татьяна Пшонь, по приезду выяснилось, что в доме проживает семья, у которой уже семеро детей. Седьмой ребенок родился недавно, и с ним его мать находится в больнице. А отец должен был смотреть за остальными шестью. На момент визита работников службы по делам детей 34-летний мужчина был пьян и пытался накормить четверых малышей в возрасте от 1 до 5 лет… гнилыми яблоками и хлебом, который «хранился» в мусорном ведре. Двое старших детей в это время находились у родственников.



Видавшие виды полицейские ужаснулись от условий проживания семьи — по комнатам был разбросан мусор, стояла невыносимая вонь. Дети были в рваной одежде, голодные и грязные. Еду им приносили соседи, а в этот раз малышей накормили полицейские и работники соцслужбы.

Так как в таких условиях здоровью детей угрожала явная опасность, полицейские и отвезли четырех малышей в больницу, где их обследуют и окажут необходимую помощь.

В отношении их отца составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по уходу за детьми. После проведения всех проверок, будет решаться вопрос о лишении отца и матери прав на всех их детей.

Как сообщил координатор мобильной группы реагирования на факты домашнего насилия Виталий Сайфутдинов, с начала года сотрудники группы отреагировали на 430 вызовов о семейных скандалах, составили 168 административных протоколов о домашнем насилии и вынесли 70 срочных запретительных предписаний в отношении домашних насильников.

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