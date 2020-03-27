Здоровье и медицина

Коронавирус может «заехать» в квартиру на коляске или самокате: как уберечься

Несмотря на карантин в Украине, в солнечный день в городских парках гуляют родители с детьми. Груднички в колясках, малыши на велосипедах и самокатах, ребята постарше — на скейтах или с мячом. Некоторые дети, как мамы и папы, гуляют в масках. Но убережет ли это от заражения коронавирусом?

— Нельзя исключить вероятность, что инфекция может попасть в квартиру… на колесах, — рассказала специально для «ФАКТОВ» опытный киевский педиатр кандидат медицинских наук Галина Ермолова. — Коляски, самокаты, велосипеды, скейты, роликовые коньки, гироскутеры, моноколеса способны завезти коронавирус «с доставкой на дом». Ведь уже доказано, что на поверхностях предметов опасный возбудитель новой инфекции сохраняет жизнестойкость от нескольких часов до нескольких суток.

Чтобы обеззаразить колеса, врач предлагает действовать так: Если есть возможность, коляску или самокат следует оставить за дверью квартиры, и все манипуляции выполнять там.

В коридоре квартиры колеса нужно ставить не на пол, пусть даже застеленный ковриком, а на заранее подготовленную полиэтиленовую пленку или кусок клеенки.

Тщательно вымыть руки, надеть латексные или резиновые перчатки, и в миске с теплой водой развести средство бытовой химии, содержащее хлор (можно взять обыкновенный отбеливатель типа «Белизна»).

Если у ребенка есть аллергия на хлор, и он начинает чихать и кашлять, лучше использовать крепкий мыльный раствор. Оптимально сделать его из натертого на терке хозяйственного мыла, но если его нет, можно взять гель для душа или пену для ванн, на худой конец — жидкое средство для мытья посуды. Главное, чтобы раствор был концентрированным.

В семье, где нет аллергиков, оба средства можно чередовать.

Хорошо намоченной тряпкой тщательно протереть все колеса.

Можно поездить колесами по расстеленной тряпке, смоченной дезинфицирующей жидкостью.

Спустя 10−15 минут промыть колеса уже чистой водой.

Таким же образом обеззараживают и подошву обуви.

Коляску или велосипед можно вынести просушиться на балкон, а если его нет — протереть колеса сухой тряпкой.

Полиэтиленовую пленку лучше скрутить и выбросить, а клеенку хорошо вымыть гоячей водой и просушить — она еще пригодится.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что доктор Комаровский разъяснил, можно ли гулять во время карантина, подчеркнув, что коронавирус живет в воздухе 3−4 часа.

Между тем в Украине число зараженных опасным вирусом COVID-19 растет с каждым днем. «ФАКТЫ» в режиме онлайн отслеживают статистику заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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