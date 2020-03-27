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Украина

У Зеленского пообещали, что особый статус Донбасса никогда не внесут в Конституцию

19:59 27 марта 2020 41
Резников
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Украина, которая продлила до конца 2020 года закон «об особом статусе Донбасса», не намерена включать особый статус этих территорий в Конституцию.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске, несмотря на то, что Россия постоянного пытается поднять этот вопрос, представители Украины отвечают отрицательно.

Резников также подчеркнул, что россияне в контактной группе пытаются изменить свой статус в минских переговорах и перевести войну на Донбассе в ранг «внутреннего конфликта». Однако Украина не отступает от дефиниции «международный военный конфликт».

«Российская сторона играется в игру „мы тут вообще посредники“. У них есть штамп, они его постоянно пытаются в документы всунуть, — „внутренний конфликт на Юго-Востоке Украины“. Мы это, естественно, всегда вычеркиваем, и рекомендуем прочесть январскую резолюцию ПАСЕ, где Россия в очередной раз признана участником Минских соглашений и обязана вывести свои войска с территории Украины», — заявил вице-премьер.

Напомним, в начале марта в Минске представители Украины и России договорились создать новую структуру — консультационный совет, в котором представители так называемых «ДНР» и «ЛНР» определены как субъект переговоров, а России присвоили статус гаранта-наблюдателя, как и Германии, Франции и ОБСЕ. Позже решение о создании скандального консультативного совета отложили.

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