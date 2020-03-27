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Украина

«Не больше 100 га в одни руки»: что изменят в законе о рынке земли

22:47 27 марта 2020 69
рынок
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В законопроект № 2178−10 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», который народные депутаты должны рассмотреть на внеочередном заседании Рады 30 марта, внесли изменения.

В частности открытие рынка земли откладывается до 1 июля 2021 года. В первые два года продажа земли будет разрешена физическим лицам только паями с максимальным владением в одних руках 100 га. Об этом сообщила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, передает «Интерфакс-Украина».

По ее словам, после двух лет на земельный рынок смогут зайти и юридические лица. Они смогут приобретать 10 тысяч га в одни руки.

Кравчук пояснила, что такой подход позволит поэтапно внедрять земельный рынок и смотреть, как он будет работать. В случае необходимости, депутаты смогут вносить в документ правки. Те правки, которая Рада не успела рассмотреть из внесенных 4-х тысяч, собираются пока снять.

Нардеп отметила, что открытие рынка земли «будет трамплином и поможет Украине пойти на экономический скачок».

Напомним, в первом чтении за закон об открытии рынка земли Верховная Рада проголосовала 13 ноября 2019 года. После этого в документ внесли около 4 тысяч правок.

Как сообщали «ФАКТЫ», принятие закона о рынке земли и закона о регулировании банковской деятельности позволит Украине получить кредит от МВФ в объеме около $ 8 млрд, а также связанную с ней макрофинансовую помощь от ЕС (500 млн евро) и кредит Всемирного банка (до $ 1,0 млрд).

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