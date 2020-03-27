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Украина

В Киеве на два дня перекроют Крещатик

23:05 27 марта 2020 44
Улица Крещатик
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

По всей длине улицы Крещатик 28 и 29 марта (суббота-воскресенье) будут обновлять дорожное покрытие (менять его будут большими участками). Работы проводятся в выходные, чтобы меньше влиять на трафик. А движение в это время частично ограничат.



В субботу, 28 марта, улицу Товарную также частично перекроют для транспорта, что связано с проведением среднего ремонта. С 08:00 до 18:00 дорожники будут обновлять покрытие улицы (укладка верхнего слоя) от бульвара Дружбы народов до улицы Черногорской, сообщали в «Киевавтодоре».



«ФАКТЫ» уже писали, когда отремонтируют Крещатик и другие объекты Киева и как сейчас выглядит опустевший центр столицы.

Читайте также: «Коронавирус ремонту не помеха: на каких улицах Киева ограничат движение транспорта».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве мост Патона с 10 апреля частично перекроют, чтобы уменьшить нагрузки на конструкцию. Издание также информировало, что на мосту Патона сменили схему движения на время его обследования и подготовки к реконструкции.

Тем временем в городе до конца мая собираются закончить реконструкцию улицы Покровской, завершить работы на двух путепроводах на пересечении улиц Богатырской и Оболонского проспекта, пересечении улицы Богатырской с проспектом С. Бандеры.

Одну из центральных улиц Киева — Пушкинскую — перекрыли почти на три месяца. Примерно до 26 апреля частично ограничено движение по проспекту Степана Бандеры в направлении улицы Телиги.

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