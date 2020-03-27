"Тяжелый процесс": Разумков рассказал, чем будет заниматься Антикризисный штаб

Украина

В Украине появился Антикризисный штаб, создание которого ранее анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Именно он и возглавит новую структуру, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков после заседания фракции «Слуга народа» в пятницу.

По словам главы парламента, в штабе будут разрабатывать законопроекты, которые будут направлены на выход Украины из кризиса из-за коронавируса.

«Здесь ВР максимально готова помогать и правительству, и другим учреждениям, чтобы максимально уменьшить тот удар, который, к сожалению, коронавирус наносит всему миру, Украине. Это тяжелый процесс, второй день идут заседания депутатов ВР, представителей Кабмина. Прорабатывают те инициативы, которые были предоставлены Министерством финансов. Окончательного варианта пока нет, но все работают достаточно конструктивно», — сказал Дмитрий Разумков.

Также спикер прокомментировал журналистам возможность введения в Украине чрезвычайного положения, заявив, что по состоянию на пятницу, 27 марта, такого предложения в Верховную Раду не поступало.

«По состоянию на сегодня, насколько мне известно, предложений о введении чрезвычайного положения нет», — заявил Разумков.

Спикер парламента пояснил, что по классической схеме инициатором введения чрезвычайного положения выступает Совет национальной безопасности и обороны.

Но поскольку речь идет о эпидемиологической ситуации в стране, то предложение о введении ЧП может выдвигать Кабинет министров. После чего оно поступает к президенту, а затем — в парламент.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сейчас нет необходимости во введении чрезвычайного положения в Украине. Аваков подчеркнул, что введение ЧП возможно только в крайнем случае, поскольку он ограничивает конституционные права граждан. В свою очередь, министр здравоохранения Илья Емец призвал парламент ввести чрезвычайное положение в Украине в связи с коронавирусом. Емец попросил нардепов «проявить силу воли ради спасения украинцев».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что антикризисные штабы по преодолению кризиса, вызванного коронавирусом, были возданы в Харькое, Одессе и других регионах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter