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Украина

Кризис нипочем: в Украине создадут "мозговой центр" для реагирования на экономические вызовы

2:35 25 марта 2020 12
Денис Шмыгаль
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Наступления коронавирусной инфекции на Украину вынуждает власти страны искать новые способы реагирования на вызовы, с которыми сталкивается страна. Одним из способов реагирования должно стать создание открытой стратегической платформы, которая со временем превратится в «мозговой центр», генерирующий возможные способы действия в сложных ситуациях.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

«Пандемия коронавируса и экономический кризис — одни из самых серьезных вызовов за всю историю существования Украины. Они уже изменили нашу жизнь, наш быт и нашу работу. Удаленная работа, социальное дистанцирование, изменение условий для бизнеса — новая реальность, в которой мы уже живем», — указывает премьер.

При этом Шмыгаль отмечает, что никто в Украине не знает, сколько будут длиться сложные обстоятельства. В то же время страна должна мобилизовать ресурсы для реагирования на экономические вызовы, и для этого правительству нужна новая стратегия и совместные действия.

Глава правительства отметил, что во вторник провел видеовстречи с представителями аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса президента.

«На ней мы договорились, что формируем открытую стратегическую платформу, созданную на основе профессионализма. Это — „мозговой центр“ для разработки совместных решений по реагированию на чрезвычайные вызовы, благоустройство антикризисных действий и параллельно разработки долгосрочной стратегии развития Украины в условиях глобального экономического нестабильности», — написал он.

Центр, по словам Шмыгаля, объединит интеллектуальные мощности бизнеса и ключевых аналитических центров. Уже присоединились Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, Новая Страна, Разумков Центр, Ukrainian Institute for the Future, УКРПРОМВНЕШЭКСПЕРТИЗА и другие. Запуск инициативы координирует команда Кирилла Криволапа. Она будет привлекать представителей аналитических центров, независимых экспертов и бизнеса к совместной работе.

Такое объединение, по замыслу Шмыгаля, позволит «всех объединиться и вместе работать на общую цель — преодолеть кризис и восстановить экономику».

Ранее Шмыгаль заявил, что экономика Украины готова к потенциальному экономическому кризису, который наступит после завершения пандемии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Денис Шмыгаль пообещал компенсировать украинцам расходы на оплату коммуналки из-за коронавируса.

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