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Будут "ряженые" и пропагандисты Путина: стало известно о подготовке боевиками постановочной провокации на КПВВ
В субботу, 28 марта, представителями российско-террористической администрации планируется организовать постановочную провокационную ситуацию на одном из КПВВ в связи с ограничением Украиной пропуска граждан с оккупированных территорий, которое вызвано распространением коронавируса.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
По проверенной информации, оккупанты подготовили несколько автобусов (по 10−20 гражданских лиц в каждом), которые должны прибыть в один из КПВВ и инсценировать конфликт с «преступным недопуском граждан Украины домой». При этом освещать данную провокацию будут специально приглашенные российские пропагандисты. Таким образом, противник планирует скомпрометировать действующую украинскую власть.
«Командование Объединенных сил просит не поддаваться на вражеские провокации и напоминает, что ограничительные меры введены, в первую очередь, для недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки в Донецкой и Луганской областях», — говорится в сообщении.
Напомним, что с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции с 21 марта временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что часть жителей оккупированных территорий Донбасса, отгороженного от всего мира карантинными мероприятиями в связи с пандемией COVID-19 и агрессивной кремлевской пропагандой, похоже, начинает осознавать реальную угрозу распространения вируса.
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