28.00 / 28.63 30.42 / 31.42
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Тревожные новости из Тернополя: количество инфицированных COVID-19 в области резко возросло

1:28 28 марта 2020 38
Коронавирус в Украине
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Тернопольской области, где коронавирусом заболел священник, контактировавший с большим количеством прихожан, инфекция COVID-19 обнаружена уже у 43 человек.

Об этом говорится в Facebook Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.

«В Тернопольской области зарегистрировано 43 случая COVID-19 по состоянию на 22:00 27 марта», — говорится в сообщении.

То есть, за сутки количество заболевших выросло с 26 до 43.

Кроме того, еще семь случаев вызывают опасения — за протеканием болезни у этих людей наблюдают медики.

Напомним, в Тернопольской области коронавирус обнаружили у почти 20 медицинских работников. В частности, среди заболевших коронавирусом — семейные врачи, врачи Центра первичной медико-санитарной помощи, персонал больниц. На данный момент на заражение коронавирусом проверили 153 медиков.

Также напомним, что на заражение проверяют медработников в городе Конотоп Сумской области, которые контактировали с умершей недавно от коронавируса женщиной.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 23:10 пятницы, 27 марта, в Украине подтверждены 310 случаев COVID-19. Зафиксированы пять случаев с летальным исходом и четыре случая выздоровления пациентов. За сутки выявлено 92 новых случая.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Филипп Киркоров

"Нежная девочка": стилист Пугачевой призвал Киркорова сознаться в своей сексуальной ориентации

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер