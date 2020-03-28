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Тревожные новости из Тернополя: количество инфицированных COVID-19 в области резко возросло
В Тернопольской области, где коронавирусом заболел священник, контактировавший с большим количеством прихожан, инфекция COVID-19 обнаружена уже у 43 человек.
Об этом говорится в Facebook Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.
«В Тернопольской области зарегистрировано 43 случая COVID-19 по состоянию на 22:00 27 марта», — говорится в сообщении.
То есть, за сутки количество заболевших выросло с 26 до 43.
Кроме того, еще семь случаев вызывают опасения — за протеканием болезни у этих людей наблюдают медики.
Напомним, в Тернопольской области коронавирус обнаружили у почти 20 медицинских работников. В частности, среди заболевших коронавирусом — семейные врачи, врачи Центра первичной медико-санитарной помощи, персонал больниц. На данный момент на заражение коронавирусом проверили 153 медиков.
Также напомним, что на заражение проверяют медработников в городе Конотоп Сумской области, которые контактировали с умершей недавно от коронавируса женщиной.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 23:10 пятницы, 27 марта, в Украине подтверждены 310 случаев COVID-19. Зафиксированы пять случаев с летальным исходом и четыре случая выздоровления пациентов. За сутки выявлено 92 новых случая.
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