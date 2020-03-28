- 08:23 Мог заразить дядя: у полуторагодовалого ребенка обнаружили коронавирус
- 08:15 Путин своими руками ускоряет революцию в России, — Слава Рабинович
- 08:02 Украина переходит на летнее время: когда переводить часы
- 07:42 Патрульные попали в тройное ДТП в Харькове: детали, фото и видео с места аварии
- 07:09 Тепло и солнечно: синоптики порадовали прогнозом погоды на выходные
- 06:55 Вокзал в Киеве опустел из-за карантина: апокалиптические фото из центра столицы
- 06:25 Сериал "Сваты" и "белорусский подход": появилось интересное наблюдение об отличиях в менталитете украинцев и белорусов
- 05:20 Продают больше, чем покупают: в НБУ заявили о падении спроса на валюту
- 04:22 США выделят Украине 1,2 млн долларов на борьбу с COVID19: куда пойдут деньги
- 03:58 Избежать коронавируса: японские врачи назвали шесть полезных продуктов
- 03:32 Очень многие могут умереть: в Минздраве сделали страшный прогноз по пандемии коронавируса в Украине
- 02:25 Коронавирус без кашля: немецкий вирусолог указал на нетипичный признак COVID-19
Украина переходит на летнее время: когда переводить часы
В ночь с 28 на 29 марта Украина в очередной раз переходит на летнее время. В 3 часа ночи стрелки часов нужно перевести на час вперед.
Большинство гаджетов, у которых есть связь с мировым интернетом, на летнее время перейдут сами, без участия их владельцев.
В Украине переход на летнее и зимнее время проводится уже более 20 лет. Считается, что это позволяет экономить электроэнергию.
Чтобы лучше адаптироваться к новому времени, специалисты рекомендуют первые дни избегать физических и эмоциональных нагрузок, уменьшить количество жирной, сладкой пищи и алкоголя. А также минимум за час до сна отказаться от использования гаджетов.
Напомним, в странах ЕС приняли решение отменить переходы на зимнее и летнее время. В Кабмине Украины также не исключают возможности перехода на одно время с Евросоюзом.
О том, как быстрее привыкнуть к летнему времени, читайте в материале «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?