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Сгущенное молоко и соки: доктор Комаровский рассказал, как питаться зараженным коронавирусом
Известный педиатр Евгений Комаровский, который постоянно дает рекомендации, как правильно вести себя во время карантина в связи с пандемией коронавируса, рассказал о правилах питания во время болезни.
По словам педиатра, если больному есть не хочется, он может и не есть. Ослабленный человек должен получать легко усваиваемую углеводную пищу. В этой ситуации потребление сахаров — это нормально.
Врач советует обратить внимание на овсянку, манку, сухофрукты, сгущенное молоко, фруктовые пюре, мед, мороженое, шоколад, варенье. И конечно, же на овощи и фрукты.
Во время болезни человеку нужны напитки, в которых присутствует источник энергии — обычая глюкоза. Жидкости должно быть много и она должна быть сладкая.
Комаровский советует пить компоты, соки, квас, чай, даже разрешается Coca-Cola.
Доктор обращает внимание, что при дефиците жидкости в организме засыхает мокрота в легких, что многократно увеличивает осложнение болезни.
Ранее Комаровский разъяснил, можно ли гулять во время карантина.
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