Здоровье и медицина

Коронавирус живет в воздухе 3-4 часа: Комаровский рассказал, можно ли гулять во время карантина

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, ранее заявивший, что дезинфекция рук обычной водкой не защищает от коронавируса, рассказал, что гулять во время карантина на улице можно, если человек соблюдает безопасную дистанцию.

«Вирус может сохранять активность 3−4 часа, но в неподвижном воздухе, в замкнутом, ограниченном пространстве. Именно поэтому мы говорим, что нужно проветривать помещение. Но на воздухе, если вы соблюдаете дистанцию в два метра, реально вам вирус не угрожает», — рассказал доктор Комаровский.

Он ответил на ряд вопросов фоловеров, в частности, о том, нужно ли при коронавирусе сбивать температуру, о вакцинах, противовирусных средствах и масках, опубликовав видео в своем Instagram.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», доктор Комаровский не исключает, что в мире коронавирусом могут быть заражены уже 2,8 миллионов человек.

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