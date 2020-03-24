27.50 / 28.31 29.40 / 30.46
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Коронавирус живет в воздухе 3-4 часа: Комаровский рассказал, можно ли гулять во время карантина

11:46 24 марта 2020 1143
Доктор Комаровский
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, ранее заявивший, что дезинфекция рук обычной водкой не защищает от коронавируса, рассказал, что гулять во время карантина на улице можно, если человек соблюдает безопасную дистанцию.

«Вирус может сохранять активность 3−4 часа, но в неподвижном воздухе, в замкнутом, ограниченном пространстве. Именно поэтому мы говорим, что нужно проветривать помещение. Но на воздухе, если вы соблюдаете дистанцию в два метра, реально вам вирус не угрожает», — рассказал доктор Комаровский.

Он ответил на ряд вопросов фоловеров, в частности, о том, нужно ли при коронавирусе сбивать температуру, о вакцинах, противовирусных средствах и масках, опубликовав видео в своем Instagram.

Выпуск 1 https://youtu.be/CELs4IkYW3c Выпуск 2 https://youtu.be/nT6ycV8UOMI Выпуск 3 https://youtu.be/RkweIsZgoK8 Можно ли гулять на улице? Температура: терпеть или сбивать? Умирает много молодых и здоровых людей. Это правда? Ситуация с вакцинами. Осельтамивир с лопинавиром и ритонавиром. Вакцина без длительных клинических испытаний. Этот вирус не самый сильный в истории! Так ли это? Противовирусные средства. Кипячение масок. Витамины для профилактики. Люди, которые обычно тяжело переносят ОРВИ. Почему можно обращаться, только когда совсем плохо? Что нужно иметь в аптечке? Чем лечить потрескавшиеся от частого мытья руки. Есть повышенный риск для детей-астматиков? Заражение коронавирусом и пневмония. Лечение для бессимптомных больных. Продукты из магазина: нужно ли мыть? Можно ли принимать АЦЦ и подобные лекарства от одышки? Знакомые привезли препарат противовирусный из России. Спортивные сборы в период пандемии коронавируса. Нецелевое применение презервативов. Вода, насыщенная ионами серебра. Риск заразиться в лифте. Беременность. ЭКО. Предохранение. Профилактика: что предпринять (советуют интерфероны)? Невозможность задержки дыхания даже на 10 секунд симптом? Отвары из лечебных трав. Можно использовать нимесулид? Возможно, мы этим вирусом болеем давно? Бег, велосипед, прогулка с собакой. Это нормально? Безопасно ли брать еду на вынос? Как появляются симптомы COVID-19? Сразу или поочередно? Плановые посещения гинеколога и стоматолога. Общественный бассейн. #докторкомаровский #коронавирус #вирус #эпидемия #новости #болезнь #орви #здоровье #вопросы

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», доктор Комаровский не исключает, что в мире коронавирусом могут быть заражены уже 2,8 миллионов человек.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Украина продала маски в Испанию

Скандал вокруг экспорта масок за границу: выяснились новые детали

Евролаб скрыл результаты тестов на коронавирус

СМИ рассказали, как Eurolab Пальчевского помог ВИП-пациентам из Куршевеля скрыть положительные тесты на коронавирус

Диана Гурцкая

Диана Гурцкая впервые показалась без очков (фото)

Доктор Комаровский

Коронавирус живет в воздухе 3-4 часа: Комаровский рассказал, можно ли гулять во время карантина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер