- 16:07 Матч Лиги чемпионов назвали «биологической бомбой» по распространению коронавируса
- 15:54 Кабмин заменил временного главу Минобразования: кто такая Любомира Мандзий
- 15:50 Комаровский назвал "противовирусные препараты" для домашней аптечки: вы не поверите, что это
- 15:33 Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму: у Зеленского объяснили, почему это военное преступление
- 15:32 В Днепре сессию горсовета проведут на... парковке
- 15:25 Известная российская актриса заболела коронавирусом
- 15:21 Коронавирус в Одессе: выяснилась информация о первом заболевшем
- 15:00 Будут проверять принудительно: Минздрав усилил меры по борьбе с распространением коронавируса
- 14:56 «Нужно сделать два шага»: получение наследства в Украине упростили
- 14:48 Борис Патон уходит в отставку с поста президента Национальной академии наук
- 14:35 Коронавирус у Хорошковского: в сети раскрыли новые детали
- 14:35 Субсидии в Украине увеличат из-за карантина: кому и сколько доплатят
Комаровский назвал "противовирусные препараты" для домашней аптечки: вы не поверите, что это
Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, ранее рассказавший, что короновирус менее активно распространялся в странах с теплым и влажным климатом, рассказал, что в качестве противовирусного следует употреблять немножко красного вина и коньяк, передает «УНН».
«Из противовирусных у нормального взрослого мужчины или женщины должно быть красное вино. Точно не помешает, если выпить с любимым человеком 150−200 грамм перед сном. Коньяк — не больше 50 грамм. Если самочувствие удовлетворительное и нормальная температура», — сказал он, отвечая на вопрос подписчиков влога о том, какими противовирусными лекарствами следует запастись.
Отметив, что при употреблении вина и коньяка важен сам процесс и настроение, доктор Комаровский добавил: «Я рекомендую употреблять эти напитки именно так. Других противовирусных я вам держать не рекомендую».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», доктор Комаровский забраковал водку как антисептическое вещество, отметив, что содержание спирта в дезинфецирующем растворе должно быть не меньше 65 градусов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»