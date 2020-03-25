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Комаровский назвал "противовирусные препараты" для домашней аптечки: вы не поверите, что это

15:50 25 марта 2020 417
Бокалы с вином
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, ранее рассказавший, что короновирус менее активно распространялся в странах с теплым и влажным климатом, рассказал, что в качестве противовирусного следует употреблять немножко красного вина и коньяк, передает «УНН».

«Из противовирусных у нормального взрослого мужчины или женщины должно быть красное вино. Точно не помешает, если выпить с любимым человеком 150−200 грамм перед сном. Коньяк — не больше 50 грамм. Если самочувствие удовлетворительное и нормальная температура», — сказал он, отвечая на вопрос подписчиков влога о том, какими противовирусными лекарствами следует запастись.

Отметив, что при употреблении вина и коньяка важен сам процесс и настроение, доктор Комаровский добавил: «Я рекомендую употреблять эти напитки именно так. Других противовирусных я вам держать не рекомендую».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», доктор Комаровский забраковал водку как антисептическое вещество, отметив, что содержание спирта в дезинфецирующем растворе должно быть не меньше 65 градусов.

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