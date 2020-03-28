Украина

Первый случай коронавируса на Полтавщине: что известно о зараженной женщине

В Полтавской области в Кременчуге официально подтвержден первый случай заражения COVID-19 (напомним, на сегодня коронавирус не добрался только до одной области Украины). Диагноз подтвержден референс-лабораторией в Киеве. Об этом сообщил городской голова Кременчуга Валерий Малецкий на своей странице в Facebook.

«Это женщина 1951 года рождения, которая уже 3 дня находится в отдельном инфекционном боксе больницы интенсивного лечения «Кременчугская». Состояние пациентки удовлетворительное, на данный момент необходимости кислородной терапии нет.

Имела контакт с дочкой, которая недавно вернулась из Польши.

Предпринимаем все необходимые мероприятия в этом случае, прежде всего, устанавливаем круг контактов для обеспечения жесткого режима самоизоляции. В ближайшее время проведем экспресс-тестирование дочки", — написал Малецкий.

Судя по неофициальной информации, вернувшаяся из Польши женщина вместо того, чтобы самоизолироваться, ходила по лечебным учреждениям с просьбой сделать ей тест на COVID-19. А мама ее сопровождала… Хотя всем, кто возвращается из-за границы, дают телефоны горячей линии Министерства здравоохранения, по которым просят звонить в случае каких-либо подозрений.

«Врачи, контактировавшие с больной на коронавирус, сейчас на самоизоляции. Обидно, что женщина, у которой подтвердилось заболевание, сначала не сообщила, что она контактировал с лицами, вернувшимися из-за границы. Это усугубило ситуацию, ведь ее не сразу изолировали от других больных, также она имела контакты со многими медицинскими работниками пульмонологического отделение», — сообщила пресс-служба горисполкома.

Кременчуг ждет подтверждения заболевания коронавирусом еще у одной пенсионерки, у которой два экспресс-теста показали положительный результат. Для подтверждения диагноза анализы направлены в Киев. По словам профильного вице-мэра Ольги Усновой, 75-летней женщине стало плохо, она обратилась к врачу в больнице «Приднепровская», где у пациентки обнаружили пневмонию. Пенсионерка госпитализирована в инфекционную больницу. За границей она не была и не общалась с теми, кто вернулся из зарубежья. Ее дочка до получения выводов будет находиться дома на самоизоляции.

Тем временем поступают тревожные новости из Тернопольской области, где количество инфицированных COVID-19 резко возросло. Кроме того, как сообщали «ФАКТЫ», прокуратура открыла дело из-за массового заражения коронавирусом людей в Ровенской области.

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