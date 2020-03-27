28.08 / 28.76 30.49 / 31.56
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В России уже тысяча заразившихся коронавирусом, есть и погибшие

11:21 27 марта 2020 48
В России уже тысяча заразившихся коронавирусом, есть и погибшие
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В России за сутки, 26 марта, диагностированы 196 новых заражения коронавирусной инфекцией, а число смертей увеличилось до трех. Об этом со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения сообщает Лента. Напомним, среди зараженных COVID-19 россиян оказались Игорь Николаев и Лев Лещенко.

Таким образом, общее количество инфицированных россиян выросло до 1036.

В свою очередь РБК обнародовал региональную статистику заражения россиян по состоянию на 26 марта.

В соответствии с ней наибольшее число подтвержденных диагнозов поставлено в Москве — 546, Московской области — 46, а также в Санкт-Петербурге и Свердловской области — по 26 и 20 человек соответственно.

Напомним, россияне опасаются, что власти могут воспользоваться пандемией для ужесточения репрессивного режима в стране.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

медсестра Ярослава Вишневская

Украину ждет катастрофа: откровенный рассказ медсестры из Бергамо о том, как Италия не справляется с коронавирусом

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

Коронавирус

Скорость зашкаливает: в ВОЗ рассказали о динамике распространения коронавируса

Человек в маске

В Германии скидки на все, а маски вообще бесплатно: в сети развенчали очередной карантинный фейк

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер