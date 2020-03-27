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В России уже тысяча заразившихся коронавирусом, есть и погибшие
В России за сутки, 26 марта, диагностированы 196 новых заражения коронавирусной инфекцией, а число смертей увеличилось до трех. Об этом со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения сообщает Лента. Напомним, среди зараженных COVID-19 россиян оказались Игорь Николаев и Лев Лещенко.
Таким образом, общее количество инфицированных россиян выросло до 1036.
В свою очередь РБК обнародовал региональную статистику заражения россиян по состоянию на 26 марта.
В соответствии с ней наибольшее число подтвержденных диагнозов поставлено в Москве — 546, Московской области — 46, а также в Санкт-Петербурге и Свердловской области — по 26 и 20 человек соответственно.
Напомним, россияне опасаются, что власти могут воспользоваться пандемией для ужесточения репрессивного режима в стране.
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