Украина

Выздоровевшую от коронавируса женщину выписали из больницы в Запорожской области

В Запорожской области выздоровела женщина, у которой диагностировали коронавирус. Ранее сообщалось о заражении COVID-19 жительницы Запорожья, которая приехала из Италии.

О первом выздоровлении в области в Facebook сообщил глава Запорожской облгосадминистрации Виталий Туринок.

Женщина 15 марта вернулась из Египта. Она проходила лечение в инфекционной больнице. 28.03.2020 ее выписали домой, перед этим у пациентки было два отрицательных теста на коронавирус.

Напомним, на утро 28 марта 2020 года в Запорожской области 10 инфицированных COVID-19. Всего в Украине заболели коронавирусом 311 человек.

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