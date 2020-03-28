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Выздоровевшую от коронавируса женщину выписали из больницы в Запорожской области
В Запорожской области выздоровела женщина, у которой диагностировали коронавирус. Ранее сообщалось о заражении COVID-19 жительницы Запорожья, которая приехала из Италии.
О первом выздоровлении в области в Facebook сообщил глава Запорожской облгосадминистрации Виталий Туринок.
Женщина 15 марта вернулась из Египта. Она проходила лечение в инфекционной больнице.
Напомним, на утро 28 марта 2020 года в Запорожской области 10 инфицированных COVID-19. Всего в Украине заболели коронавирусом 311 человек.
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