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Украина

Ограничения из-за коронавируса на Донбассе: военные разъяснили, как это будет работать

13:34 28 марта 2020 273
пункт пропуска
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Ограничения в связи с распространением коронавируса, которые с 28.03.2020 ввели в зоне проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей, предусматривают, что пересечение линии проведения операции ОС запрещено для людей, не зарегистрированных на территории Донецкой и Луганской областей.

Также ограничено перемещение людей, имеющих регистрацию в зоне проведения ООС на Донбассе на территорию Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Пересекать границы областей разрешено перевозчикам продуктов питания и товаров первой необходимости, работникам предприятий связи, на служебном автотранспорте, медработникам, которые задействованы в ликвидации вспышки коронавируса, представителям СМИ при наличии аккредитации для работы в районе операции Объединенных сил.

Кроме того, пересекать границы Донецкой и Луганской областей разрешено людям из других регионов Украины, которые работают на предприятиях, расположенных на территории Донбасса, или наоборот.

Поездки также разрешены представителям международных миссий ОБСЕ, ООН и МККК, представителям органов военного управления, воинских частей, баз хранения, осуществляющих обеспечение продовольствием и материально-техническими средствами в районе проведения ООС, лицам, которые занимаются обеспечением подразделений Объединенных сил.

Кроме этого, в случае возникновения у граждан причин гуманитарного характера или возникновения критических жизненных обстоятельств, при наличии соответствующих подтверждающих документов, будут выдаваться отдельные разрешения.

Дополнительную информацию можно получить в Call-центре Объединенных сил по телефонам: 0 (800) 50-04-10, (097) 988−90−40, (095) 127−58−52, (044) 454−44−99.

Напомним, ранее в контрольных пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе ввели ограничения для пересечения граждан.

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