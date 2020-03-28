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Украина

Зеленский провел кадровые перестановки в ВСУ

14:02 28 марта 2020 229
Зеленский
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский провел кадровые назначения в Вооруженных силах.

Указы № 125/2020, № 126/2020 и № 127/2020 размещены на официальном сайте главы государства.

Начальника Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака президент назначил Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Новым начальником Генштаба стал Сергей Корнийчук, который был первым заместителем Главного инспектора минобороны.

Генерал Сергей Наєв вновь возглавит Объединенные силы вместо Александра Сырского. Напомним, Наев командовал ОС с марта 2018 по май 2019 года.

Эксклюзивное интервью с Сергеем Наевым читайте на сайте «ФАКТОВ».

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