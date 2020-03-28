- 14:27 Село в Черниговской области объявили очагом вспышки коронавируса
- 14:09 Заморозки и дожди: синоптик рассказал о погоде в апреле
- 14:02 Зеленский провел кадровые перестановки в ВСУ
- 13:49 Украинка два года получала пенсию за умершего отца
- 13:34 Ограничения из-за коронавируса на Донбассе: военные разъяснили, как это будет работать
- 13:31 Не ездил в Куршевель: стало известно, где мог заразиться коронавирусом глава киевской полиции
- 13:25 Интернета не будет: компания OneWeb объявила себя банкротом
- 13:24 Не чувствует запахов: у нардепа Анны Скороход подтвердили коронавирус
- 13:14 Кто из украинских топ-политиков заразился коронавирусом: полный список (обновляется)
- 13:01 Пока все на карантине: Милевский отметился голом в чемпионате Беларуси
- 12:58 «Ударили» флешмобом по коронавирусу: одесские курсанты сняли видео о карантине
- 12:54 Выздоровевшую от коронавируса женщину выписали из больницы в Запорожской области
Зеленский провел кадровые перестановки в ВСУ
Президент Владимир Зеленский провел кадровые назначения в Вооруженных силах.
Указы № 125/2020, № 126/2020 и № 127/2020 размещены на официальном сайте главы государства.
Начальника Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака президент назначил Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Новым начальником Генштаба стал Сергей Корнийчук, который был первым заместителем Главного инспектора минобороны.
Генерал Сергей Наєв вновь возглавит Объединенные силы вместо Александра Сырского. Напомним, Наев командовал ОС с марта 2018 по май 2019 года.
Эксклюзивное интервью с Сергеем Наевым читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.