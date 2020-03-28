Путин выдавливает оппозицию из России: названы инструменты

Мир

Восемь лет назад в ходе всероссийской акции «За честные выборы» антипутинская оппозиция проводила стотысячные митинги на Болотной площади и проспекте Сахарова в Москве. С тех пор выросло новое поколение оппозиционеров. Но где все эти люди сейчас? Где эти требовавшие справедливости миллионы россиян? Их не расстреляли, не отправили в лагеря, как делали при советской власти. Репрессии путинской диктатуры задели не так уж много из них.

— У Путина есть большое количество разных механизмов, как он может продолжать издеваться над Россией, — рассказал «ФАКТАМ» американский и российский экономический и политический аналитик Слава Рабинович. — Так вот, первый из важнейших в этом длинном списке инструментов: открытые границы. При советской власти открытости границ не было и, соответственно, нужно было подавлять инакомыслящих силовым способом. Сейчас, если ты недоволен, ты можешь уезжать. Эмиграция из России набирает обороты, она реально гигантская. Колоссальное количество людей с какими-либо еврейскими корнями ринулись в посольство и консульства Израиля. Большое количество людей выезжает в другие страны. Мы говорим, наверное, о миллионах человек. В совокупности с 2011−12 годов выехали даже не сотни тысяч, а миллионы.

Но диктатура сохраняет себя не только путем выдавливания оппозиционно настроенного населения за пределы страны. О том, что является вторым из важнейших механизмов поддержания власти путинской ОПГ в России, читайте во второй части большого интервью Славы Рабиновича «ФАКТАМ».

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