Путин своими руками ускоряет революцию в России, — Слава Рабинович

Мир

Преступление Путина в том, что он толкает Россию к революционным катаклизмам. Ведь нет никаких гарантий, что революционный путь развития даст хороший результат. Тем более — еще не известно, кто возьмет власть, считает известный экономический и политический аналитик Слава Рабинович. О том, как действия Путина бьют по самой России и каким образом это ускоряет мировой финансовый кризис, читайте в первой части интервью. Во второй части беседы Рабинович рассказал «ФАКТАМ» о двух главных механизмах, с помощью которых путинская ОПГ удерживает власть в России, и о том, что необходимо для привлечения президента РФ к ответственности.

«Эмиграция набирает обороты, речь идет о миллионах россиян»

— Отношения России и ОПЕК: пусть забыта история с развалом СССР, который арабы ускорили, обрушив цены на нефть. Но разве правительство России не помнит, что было еще четыре-пять лет назад, неужели такая короткая память? Почему россияне пошли на такой шаг?

— Знаете, ведь правительство России делает это не за свой счет, а за счет народонаселения, которое не протестует. Дело в том, что у Путина в руках есть большое количество механизмов, как он может продолжать издеваться над Россией и при этом иметь систему гораздо более гибкую, чем при советской власти.

И два важнейших механизма из длинного списка инструментов: первый — это открытые границы, а второй — плавающий курс рубля. Причем неизвестно, какой из этих факторов главнее. При советской власти открытости границ не было, соответственно, нужно было подавлять инакомыслящих силовым способом. Сейчас, если ты недоволен, то можешь уезжать.

В принципе, из ста тысяч человек, которые были на Болотной и на Сахарова в 2011—2012 годах, я уверен, в России не находятся уже тысяч 70. Просто выросли новые поколения, которые стали на их место и выходят на улицы, участвуют в акциях с 2016—2017 годов. Но из тех людей, которые протестовали на фоне незаконного возвращения Путина в президентское кресло, когда об этом было объявлено 24 сентября 2011 года, продолжилось сфальсифицированными выборами в Госдуму в декабре 2011 года…

Когда народ вообще не голосовал ни за какую «Единую Россию», и вдруг «Единая Россия» и какие-то неизвестные никому люди начинают получать думские мандаты по полностью сфальсифицированным голосам. И «Единая Россия» получает в Думе большинство. А россияне спрашивают друг у друга, за кого они голосовали, и оказывается, что вообще никто за «ЕР» не голосовал. И люди вышли на улицы.

Они так же выходили на улицы и всю первую часть 2012 года: перед, во время и после так называемых «выборов Путина» в марте 2012-го. И кульминация всего этого была 6 мая 2012 года, накануне инаугурации Путина. Это все займет место в будущих учебниках истории. Как «Болотное дело» — репрессии против вышедших тогда на улицы россиян, закончившиеся многими уголовными делами и реальными посадками тех людей, которых избивали путинские полицейские.

Так вот, большая часть этих людей эмигрировала. Эмигрировало также множество тех людей, которые не выходили, но могли бы потом начать выходить. В принципе, Путин этим занимается так, как этим в свое время занимался президент Зимбабве Роберт Мугабе (правил страной 30 лет. — Авт.). Мугабе оболванивал людей через телевизор точно так же, как Путин это делает. А тем, кто не поддавался оболваниванию, он не закрывал выезд, и они уезжали из Зимбабве.

Для Путина это достаточно гибкий инструмент. Эмиграция из России набирает обороты, она реально гигантская. В израильском посольстве в Москве, в израильском консульстве в Санкт-Петербурге — огромные очереди, чтобы получить электронное место на так называемое репатриационное интервью для получения вида на постоянное жительство в Израиле. Колоссальное количество людей с какими-либо еврейскими корнями ринулись в посольство и консульства Израиля по всей России для этой процедуры. Большое количество людей выезжает в другие страны. Мы говорим, наверное, о миллионах людей. В совокупности с 2011—2012 годов выехали даже не сотни тысяч, а миллионы.

«Путин на девальвации рубля грабит народ»

— А какой второй механизм?

— Второй инструмент, который дает такую гибкость этому режиму, — это плавающий курс рубля, который можно девальвировать. Благодаря этому Путин играет в свои игры, в первую очередь, геополитические: это и его преступления против Украины начиная с 2014 года, и то, что происходит сейчас. Все это сопровождается девальвацией.

Собственно говоря, любая валюта — это такой финансовый инструмент, который, в отличие от акций, может падать фактически до бесконечности. Когда какая-нибудь акция падает до нуля, это значит, что компания обанкротилась и исчезла, акционерный капитал полностью обнулился. А валюта может девальвироваться почти до бесконечности. В самых крайних проявлениях это можно наблюдать сейчас в Венесуэле, когда-то в Зимбабве, когда просто мешками деньги люди носят, чтобы купить хлеб. Конечно, в России такой степени девальвации нет, но в принципе могла бы быть, если бы несколько раз с момента крушения Советского Союза деньги не деноминировали, «убирая» нули.

Не будем сравнивать1989 год с 1992-м, давайте возьмем относительно ближе, скажем, 1997 год — тогда рубль стоил 6 рублей за 1 доллар в сегодняшней деноминации (т. е. 6 тысяч рублей до деноминации). В 1998 году была девальвация рубля и дефолт на российский долг, рубль был девальвирован в несколько раз: от 6 рублей за доллар он ушел к 24. Все движения рубля мы в принципе более или менее помним хорошо. И вот сейчас 2020 год — почти 80 рублей за доллар. За 23 года рубль упал в 13 раз. Рубль обесценился по отношению к основным мировым валютам в 13 раз.

Если бы какая-нибудь валюта (даже не основная, а валюта развивающейся экономики) за 27 лет обрушилась в 13 раз в стране с относительной демократией, то за это время правительство и глава государства сменились бы примерно 13 раз, если не больше.

Даже невозможно себе представить такого рода девальвацию в нормальной стране без политических последствий. А в России политические последствия при путинском режиме — нулевые. До поры до времени, конечно. В принципе, девальвировать валюту можно до бесконечности. Этим Путин и будет заниматься. Ну до условной бесконечности. Чтобы эта девальвация не вела, как он считает, к беспорядкам на улицах.

Сколько можно издеваться над российским народом — это открытый вопрос. Но похоже, что достаточно много и долго, потому что никто не протестует. А путинским дружкам, которых он посадил на экспорт российских природных ресурсов, от этого только лучше. Потому что они имеют рублевые издержки: на добычу этих природных ресурсов при помощи своих крепостных рабов, при помощи российского народонаселения, зарплаты которому платят в рублях. А деньги за экспорт путинские дружки получают в долларах. Поэтому для экспортно ориентированных компаний ослабление рубля, в основном, только на руку.

Больше всего страдают компании, которые ориентированы на импорт, компании, которые ориентированы на внутренний потребительский спрос, и те компании, у которых большая долговая нагрузка в валюте. Вот эти три категории компаний страдают больше всего.

Там, где, в основном, расселись друзья Путина, те компании в принципе не страдают. Финансовые потоки от так называемых государственных компаний, которые возглавляют путинские кошельки типа Сечина и Миллера, продолжают идти в карманы кремлевской ОПГ, а потенциальные потери, которые у них есть, национализируются. То есть эти потери ложатся на плечи российских налогоплательщиков и пенсионеров. И когда это дело рухнет, Путин и его банда будут с долларами, которые они наворовали и еще наворуют, а российский народ, в том числе и акционеры «Газпрома», «Роснефти», «Сбербанка» и так далее, останутся с долгами «Роснефти», с долгами «Газпрома» и так далее.

— Путин когда-то пошутил во время очередного падения рубля по отношению к доллару, что это же хорошо, мы сможем купить на один доллар больше рублей…

— Путин таким образом может обнулять дефицит бюджета. Российский бюджет сделан исходя из определенной цены на нефть и определенного предполагаемого курса рубля. И если цена на нефть по факту упала сильно, провалилась ниже планки, которая есть в бюджете, то российский бюджет начинает попадать в дефицит, то есть у Минфина меньше приход денег, чем нужно для выполнения обязательств бюджета.

— Каким образом можно обнулить дефицит бюджета?

— Путем девальвации рубля. В этом случае экспортная выручка будет равна большему количеству рублей, это большее количество рублей поступит в бюджет и, соответственно, большего количества рублей будет хватать для бюджетных расходов, включая социальные обязательства.

Но в этом заключается большой обман, потому что если социальные обязательства и могут покрываться из бюджета, то покупательная способность этих социальных обязательств очень сильно падает. Если пенсионер получал 12 тысяч рублей в месяц, то по курсу 60 это было 200 долларов. А когда курс будет, например, 120 рублей за доллар, то окажется, что пенсия уже не 200 долларов, а 100.

Даже потребительская корзина в России состоит из большого количества импортных товаров, потому что никакого серьезного импортозамещения не существует, включая продукты. Не говоря уже о медицинских услугах, о лекарствах, которые все практически импортные. Нельзя забывать и о том, что разгоняется инфляция даже на товары, производимые в России. Еще туда закладывается транспортная составляющая, которая тоже растет в рублевом выражении и, в свою очередь, еще больше подталкивает инфляцию.

В общем, Путин на девальвации рубля грабит народ. Главное, что это самый большой грабеж того населения, которое меньше всего защищено от инфляции — это пенсионеры и малоимущие. И даже низшая часть российского среднего класса. Потому что у них нет инвестиционных ресурсов и других активов. Они не могут составлять себе инвестиционные портфели, состоящие из облигаций и акций, например, американских компаний, они не могут покупать золото, не могут покупать недвижимость за границей. Такого рода финансовые и не финансовые активы защищают от девальвации рубля и от рублевой инфляции внутри России состоятельных людей, которые могут в них инвестировать.

Любой необычно высокий уровень инфляции и любого рода существенная девальвация — это не что иное, как налог на самые бедные слои населения. И Путин решает и будет продолжать решать свои проблемы за счет этой части населения, как он это делает последние 20 лет.

«Черные лебеди» иногда прилетают стаями, думаю, у Путина они будут"

— Те, кто понимает, что происходит, и может уехать, — уезжают, но большая часть все же остается. «Народ безмолвствует» или просто продолжает повторять после телевизора, какой Путин хороший. Есть ли у России выход из этой ситуации?

— «Народ безмолвствует» — пока. Это во-первых. Во-вторых, какая-то часть народа все-таки выходит на улицы, вы это видите. И, в-третьих, для того, чтобы сменилась власть, на улицы не должны выходить 146 миллионов человек одновременно. Любого рода революционные изменения, в том числе через улицу, осуществляются меньшинством, а не большинством. А Путин все делает для того, чтобы эволюционный путь развития России не стал возможным, он движет Россию к коллапсу: не только экономическому и финансовому, но и к государственному коллапсу.

Скорее всего, ответ на ваш вопрос: для той критической массы народонаселения, которое должно себя начинать реформировать из народонаселения в политическую нацию, я думаю, должно произойти все-таки ухудшение уровня жизни примерно в три-четыре раза. Причем не очень медленным, загнивающим образом в течение следующих 20 лет. Если бы уровень жизни большинства россиян — не 40−50 процентов, а 95! — снизился в три-четыре раза в течение двух лет, вот тогда наступит политическая ответственность для Путина уже исходя из того, что делает народ.

Я думаю, что это необходимое условие, и в какой-то обозримой перспективе так и будет. Но при этом Путин лишает Россию и ее народ возможности получить не революционный, а эволюционный путь развития. И это огромное преступление против России и против ее истории, потому что в процессе не эволюционных, а революционных изменений Россию ждут серьезные катаклизмы. И никто не гарантирует, что революционный путь развития приведет к какому-то хорошему результирующему эффекту.

Можно только надеяться на то, что власть попадет в руки того, кого мы желаем. Это на нормальных выборах возможно, а при революции ничего не гарантировано. В принципе, кто же лучше знает правоту того, что я сейчас говорю, чем мы с вами, потому что и Россия, и Украина были частью Российской империи, и мы все видели, что произошло в 1917 году, с начала февральской революции.

Февральская революция, как буржуазная революция, смела монархию, которая не была способна себя реформировать. Она была абсолютистской монархией, она не отвечала потребностям быстро индустриализирующегося общества, экономики — и ее смели. В общем-то, были огромные надежды на то, что Россия пойдет дальше по какому-то демократическому, капиталистическому пути развития. После чего не прошло и нескольких месяцев, как власть захватила группка террористов. Это прекрасный пример того, что революция не всегда является рецептом для хорошего сценария.

— То есть если саудиты два года продержатся, если санкции на Россию будут налагаться новые, а старые не сниматься, то года через два возможна революционная ситуация?

— Революционная ситуация возможна, наверное, в любой момент в течение любого срока, от одного года до десяти лет. Для ее возникновения есть большое количество «движущихся частей», факторов. Как в мировой экономике чрезвычайно сложно прогнозировать точное начало, глубину и длительность кризиса в виду большого количества неизвестных и движущихся частей, точно так же и в России с революционной ситуацией. Долгое гниение может продолжаться, если Путин и его ОПГ будут совершать меньше ошибок. В то же время, если они совершат больше ошибок, процесс пойдет быстрее. Это может быть еще ускорено тем, что Путин может совершать большее количество преступлений, а не только ошибок.

Плюс надо помнить, что всегда есть вероятность прилета «черных лебедей», а эти «черные лебеди» иногда прилетают не одни, а даже стаями. Как у Горбачева были и Чернобыль, и нефть, и многое другое. В общем-то, я думаю, что и у Путина они будут. Эти «черные лебеди» точно влияют на ход истории, на убыстрение процесса.

Продолжение интервью со Славой Рабиновичем о том, кто есть кто в российской оппозиции и каким образом сменят Путина, читайте в «ФАКТАХ» в ближайшее время.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter