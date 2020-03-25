Пытаясь насолить США, Путин взял россиян в заложники, — Слава Рабинович

Мир

Кризис, в который сейчас скатывается мир, должен был наступить в любом случае. Однако есть два фактора, которые его ускоряют: пандемия коронавируса, и падение цен на нефть, считает известный экономический и политический аналитик Слава Рабинович, которого многие считают финансистом № 1 в России. Интервью с Рабиновичем, первую часть которого мы публикуем, состоялось после начала драматического падения цены на нефть и «обнуления» сроков Путина, когда ВОЗ только объявил, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, до «локдаунов» экономик многих стран мира и коллапса мировых финансовых рынков.

— В прошлом году многие эксперты, экономисты говорили, что в этом году грядет всемирный финансовый кризис. Он уже начался? Или это еще не кризис?

— В принципе, он не является ярко выраженным — если констатировать, что кризис наступил, — рассказал «ФАКТАМ» Слава Рабинович. — А вообще, исходя из формальных правил экономической науки, рецессией является спад экономики, то есть уменьшение ВВП, в течение двух кварталов. Сейчас большинство стран в мире не имеют отрицательного значения прироста ВВП, тем более не наблюдается такой длительный спад ВВП. Но видно явное замедление в большинстве экономик мира. В некоторых экономиках ситуация хуже, чем в других, в некоторых странах Европы ситуация значительно хуже, чем в США. Тем не менее мы говорим о темпах положительного прироста ВВП или около нуля. В Америке вообще гораздо более благоприятная ситуация.

Но проблема в том, что экономические кризисы наступают не только сами по себе из-за цикличности капиталистической экономики, — они еще могут наступать быстрее, или их тяжесть может быть более выраженная из-за каких-либо дополнительных факторов, которых никто не ожидал, так называемых «черных лебедей».

Буквально за последние пару месяцев мы видим ярко выраженных двух «черных лебедей» — это эпидемия коронавируса и нефтяной шок на пути вниз. По отношению к США обычно принято говорить, что нефтяной шок — это резкий скачок цен на нефть вверх, потому что Соединенные Штаты были импортерами нефти, и любой такой скачок очень жестко сказывался на экономической и ценовой стабильности в США.

Славу Рабиновича считают финансистом №1 в России

В отношении стран-производителей нефти, стран-экспортеров, таких как Россия, нефтяной шок — это когда цена на нефть резко падает. Но сейчас применительно к Соединенным Штатам нефтяной шок с повышением цены на нефть не имеет такого значения, как раньше. Например, был исторически значимый нефтяной шок во времена революции в Иране 1979 года, когда ближневосточные производители нефти очень повлияли на рынок нефти и она сильно взлетела. Вот тогда Америка этот шок почувствовала гораздо больше. Сейчас США являются самодостаточным производителем нефти и газа, даже экспортируют это сырье в Европу и другие страны.

Шоком на данный момент и своего рода «черным лебедем», конечно же, является развалившаяся по вине России сделка с ОПЕК, так называемая ОПЕК-плюс. По вине непрофессионального, глупого и наглого поведения путинской администрации сделка развалилась, и Саудовская Аравия и другие производители в ОПЕК совершенно верно восприняли этот демарш Кремля как развязывание нефтяной ценовой войны. И тут Саудовская Аравия объявила о значительном снижении цены контрактов на поставку нефти в Европу, в Америку и в Азию — на очень существенное количество долларов за баррель. Несколько разные уровни для разных континентов, но тем не менее значительный дисконт для того, чтобы вытеснить российскую нефть из этих рынков саудовской нефтью.

При этом Саудовская Аравия может легко нарастить добычу нефти, примерно на два миллиона баррелей в сутки. И вот не прошло и двух дней, как правительства некоторых других стран этого региона последовали ее примеру и тоже объявили об увеличении добычи нефти.

Многие полагают, что именно такими действиями они в свое время в сговоре с Рональдом Рейганом помогли уничтожить Советский Союз. Это не было решающим фактором по развалу СССР, но одним из важнейших. СССР обанкротился не только по долгосрочным причинам несостоятельности социалистической экономики, а и из-за того, что закончился очень длительный период роста цен на нефть при Брежневе, обеспечивавший так называемую «брежневскую стабильность». Однако эта мнимая стабильность на самом деле была стагнацией.

Если бы не высокие цены на нефть, неэффективность социалистической экономики проявила бы себя гораздо раньше. А так Брежнев царствовал, лежа на боку в бессознательном состоянии, и Советский Союз не банкротился просто потому, что получал огромные вливания твердой валюты за продажу нефти и газа.

Потом Рейган с Тэтчер провели переговоры с Саудовской Аравией и другими союзниками-производителями нефти на Ближнем Востоке — и в результате как рыночной конъюнктуры, так и вероятного сговора с этими странами, цены на нефть были обрушены. Советский Союз не только был выдворен с нефтяного рынка, но и взорвался экономически. И мы все знаем, к чему это привело.

Сейчас, развязав войну против Саудовской Аравии и других членов ОПЕК, Путин, скорее всего, не отдает себе отчета, против кого он в этот раз пошел. Это не украинская армия образца 2014 года, а что-то намного серьезнее. Многие оппозиционеры в России довольно потирают руки, ведь в период явной диктатуры Путина стратегия «чем хуже, тем лучше» — в принципе, единственная возможность, надежда оппозиции. Уличную активность, как вы знаете, в России подавляют. Остается только надеяться, что Путин будет продолжать совершать как можно больше ошибок…

Возвращаясь к мировым экономическим делам: конечно же, вторая причина путинской атаки на ОПЕК — это давняя идея фикс российского президента и окружающих его олигофренов типа Сечина насолить США и, в том числе, обанкротить американские компании, занимающиеся сланцевой нефтью. Они считают, что при снижении цен на нефть до, условно, 50 или даже 40 долларов, те компании просто взорвутся, и «Америка не будет гадить», поскольку ей придется решать собственные проблемы в нефтяной индустрии.

Но здесь еще смешнее это все выглядит, потому что, во-первых, огромная часть американской нефтяной индустрии не основана ни на какой сланцевой нефти. Что касается сланцевой нефти, — все эти компании финансируются на свободном рынке капитала, в капиталистической системе, которая в США чрезвычайно эффективна. И если даже какие-то компании обанкротятся, даже если их заемные средства не смогут быть возвращены — они в процессе банкротства на самом деле никуда не денутся. Эти компании останутся, просто они перейдут к новым собственникам — кредиторам. Кредиторы выставят их на торги. Покупателями станут какие-то фонды частных инвестиций, коих в мире полно. Фонды задешево купят эти компании, уже освобожденные от долгов, и вложат еще больше денег в научные разработки технологий, которые позволят еще снизить себестоимость добычи одного барреля нефти.

То есть никуда компании, занимающиеся сланцевой нефтью, не денутся. Более того, если уровень цены на нефть станет таким критическим, что современные технологии не позволят работать в рентабельном режиме, — добыча просто заморозится. Но она может быть очень легко разморожена, буквально в течение одной недели. И когда конъюнктура мировых цен на нефть станет более благоприятной, добыча практически моментально возобновится.

Поэтому Путин с Сечиным реально кое-что делают против ветра. А когда они это делают против ветра — брызги абсолютно точно попадут им в лицо, но не долетят ни до стран ОПЕК, ни тем более до Соединенных Штатов. Так называемые путинские «эффективные менеджеры» еще успеют ощутить результаты своих «эффективных» решений. Но, к сожалению, они держат в заложниках весь российский народ, которому придется «наслаждаться» очередной девальвацией рубля, очередным существенным снижением покупательной способности, потребительского спроса, реальных доходов населения… Россияне будут продолжать беднеть.

Второй раз возвращаясь к мировой экономике: я думаю, что сейчас никто не сможет точно сказать, когда наступит рецессия, в каких странах и в какой форме она будет проходить и насколько станет глубокой и длительной. Одно мы можем знать абсолютно определенно: финансовые власти каждой из стран — будь то европейский Центральный банк, будь то Федеральная резервная система — отреагируют на снижение темпов экономического роста. И я лично думаю, что процентную ставку в США опустят в очень скором времени, она будет фактически стремиться к нулю.

Но предсказать в точности, когда наступит рецессия и какой она будет — невозможно, потому что слишком много в этом уравнении неизвестных и движущихся частей, включая совершенно непонятное на сегодняшний день развитие пандемии коронавируса. Коронавирус действует на мировую экономику прямым и очень пагубным образом. Пандемия влияет на некоторые секторы экономики гораздо больше, чем на другие, а на некоторые — абсолютно убийственным образом.

Это достаточно заметно в Китае, где падение экономического роста с пяти-шести процентов до нуля может привести к непредсказуемым последствиям. Потому что развивающаяся экономика Поднебесной не приспособлена прокормить население в периоды, когда экономический рост равняется нулю или даже отрицательный.

Кризис 2008—2009 годов Китай пережил нормально из-за очень высокого экономического роста в предыдущие годы и из-за действий, которые в планово-командной экономике КНР власти могли предпринять быстро и целенаправленно. Для этого страна на тот момент располагала огромными валютными запасами, руководство могли ими распоряжаться и залатывать любые дыры и прорехи в некоторых секторах экономики.

К чему это приведет в долгосрочной перспективе, мы пока не очень хорошо знаем, поскольку в Китае наверняка уже есть и обнаружится еще больше дыр. Появятся большие финансовые и экономические дисбалансы, которые там не так хорошо регулируются свободным рынком, как это возможно в странах, где есть реальный свободный капитализм и демократия.

И проблемы Китая, конечно, выльются во внешний мир, ведь эта страна за последние 15 лет стала такой «мастерской мира». Такие компании как «Apple» уже испытывают определенные трудности из-за того, что большие куски Поднебесной просто закрыты для производства. И те американские и другие компании, которые имеют производства в Китае, наверное, будут иметь еще больше проблем с перебоями в производственных цепочках.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», обвал цен на нефть нанес сокрушительный удар по бюджету РФ и обойдется Путину в 3 триллиона рублей.

Продолжение интервью, в котором Слава Рабинович объяснит, зачем россияне ищут еврейские корни и кто в России богатеет за счет крепостных рабов, читайте на нашем сайте в ближайшее время.

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