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Украина

Аваков рассказал, будут ли штрафовать украинцев за прогулки на улице во время карантина

16:13 28 марта 2020 166
прогулка
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Украине на время карантина из-за коронавируса гражданам действительно рекомендуется как можно реже покидать жилье. О штрафах за выход из дома без нужды, как это практикуется в ряде других стран, речь пока не идет. Тем не менее, после введения чрезвычайного положения правила могут быть пересмотрены. Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Если введут чрезвычайное положение, то оно ограничивает конституционное право на свободу перемещения. После этого должны будут определить размер штрафов в соответствии со статьями Уголовного кодекса», — рассказал министр в интервью «Бабель».

В то же время Аваков дал понять, что пока не видит необходимости в чрезвычайном положении. «Сейчас мы не нуждаемся в чрезвычайном положении. Хватает инструментов чрезвычайной ситуации», — уточнил он.

Напомним, ранее советник министра Авакова описал как он видит дальнейший карантин в Украине: с штрафами за выход из дома и комендантским часом. А бывший первый заместитель министра внутренних дел Михаил Корниенко в интервью «ФАКТАМ» настаивал: ни о каком комендантском часе речи быть не может и аналогично нет смысла во введении чрезвычайного положения.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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