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Переход на летнее время: что поможет наладить сон
В ночь на воскресенье, 29 марта, в Украине в очередной раз переведут часы на летнее время. Стрелки сдвинутся на час вперед, что сократит утренний сон на 60 минут, и в последствии может привести к нарушению суточного ритма у людей.
Специалисты дали рекомендации, как можно побыстрее и без ущерба для здоровья привыкнуть к новому времени. Так, семейный врач Центра медико-санитарной помощи № 1 Святошинского района г. Киева Сергей Елшанский в интервью «ФАКТАМ» посоветовал проветривать спальню перед сном.
«За полчаса до сна комнату нужно хорошо проветрить. Также советую выключить телевизор, отложить в сторону планшет, смартфон. Идеально, если вечером удастся прогуляться. Также хорошо на ночь выпить успокаивающий травяной чай, например из ромашки, мелиссы. Это особенно нужно тем, кто часто нервничает, — чай помогает снять стресс», — поясняет он.
Врач советует спать не менее восьми часов.
«Если легли в полночь, то в идеале вставать следует около восьми часов утра. У человека, который недосыпает и пытается затем наверстать упущенное, могут появиться вялость, слабость, головная боль», — считает Елшанский.
Согласно его рекомендациям, утром поможет «завести» организм стакан теплой воды, выпитый натощак, а вместо кофе лучше заварить крепкий чай, в который добавить ломтик лимона и мед, заменяющий сахар (но только если нет аллергии).
«Мед — это фруктоза, которая быстро и хорошо восполняет энергию. Кофе же обладает сосудосуживающим действием. Чтобы сосуды заработали, нужно их не сужать, а слегка тонизировать», — пояснил медик.
Более подробно о том, как привыкнуть к новому времени читайте в материале «ФАКТОВ»: Украина перейдет на летнее время: как быстрее к нему привыкнуть.
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