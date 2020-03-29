Украина — Россия: трансляция матча чемпионата Европы по FIFA 20

Спорт

В воскресенье, 29 марта, проходит очередной игровой день на чемпионате Европы по FIFA 20 среди профессиональных футболистов, который проводит популярный Instagram-блог 433 (26,9 млн подписчиков).

В рамках 1/16 состоится поединок Украина — Россия. Честь нашей страны будет отстаивать футболист Александр Зинченко. За россиян сыграет футболист «молодежки» и ФК «Уфа» Данил Круговой.

Онлайн-трансляцию матча Украина — Россия, которую поведет YouTube-канал 433, смотрите на сайте «ФАКТОВ» в 18:00.

Отметим, что в рамках турнира в общей сложности 32 футболиста из разных европейских стран представляют 32 сборные. В 1/16 финала уже вышли Ромелу Лукаку (Бельгия), Пюрю Сойри (Финляндия), Диогу Жота (Португалия), Михаэль Грегорич (Австрия), Бернд Лено (Германия), Разван Марин (Румыния), Патрик Шик (Чехия), Билли Гилмор (Шотландия), Никола Миленкович (Сербия), Серхио Регилон (Испания), Лиам Бойс (Северная Ирландия) и Мунас Даббур (Израиль).

29 марта также состоятся матчи: Тимоти Фосу-Менса (Нидерланды) — Тодд Кантуэлл (Англия), Амер Гояк (Босния и Герцеговина) — Тео Эрнандес (Франция), Филип Биллинг (Дания) — Деян Кулусевски (Швеция).

Кстати, несколько дней назад Александр Зинченко провел в FIFA 20 два спарринга против своего одноклубника Бенжамена Менди, разгромив француза — 6:1 и 5:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что собаки сорвали тренировку Александра Зинченко на карантине.

Фото ffu.ua

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