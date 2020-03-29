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Никакого досмотра на таможне, температуру не меряли: заробитчанин рассказал, как возвращался в Украину из Польши
В последний день перед закрытием Украиной границы 27 марта таможенники не проводили никакого досмотра людей, которые пытались попасть в Украину. Также никто не мерял им температуру. Об этом сообщил один из заробитчан, который успел вернуться в Украину.
«На пешем переходе Ягодин восемь часов на ногах, передвигаясь на 1−3 метра каждые 10−15 минут. Половина молодых людей 20+ вообще не пользуется масками. Самое интересное теперь: нас гнали, как стадо, плечом к плечу. Таможенного досмотра не было, можно было везти хоть наркоту, хоть черта лысого. Температуру НИКТО НЕ МЕРИЛ!» — написал он на странице Facebook-сообщества «Типовий Кременець».
Также украинец пожаловался на взвинченые цены на транспорт от пункта пропуска до Кременца.
«На нашей стороне люди, крича, группируются по направлениям домой. Тогда ходят водители-частники и забирают определенное количество к себе. Если сидя, то 150 злотых (1030 грн. — Авт.) с Ягодина в Кременец, а я поехал грузовым микроавтобусом, который развозил желающих по маршруту Ягодин-Любомль-Ковель-Луцк-Дубно-Кременец-Тернополь. Неважно куда ты едешь, все по 100 злотых (687 грн. — Авт.). Получается, дорогу от границы я сэкономил на дороге до границы», — пишет он.
В сети активно комментируют историю заробитчанина.
Как писали «ФАКТЫ», новость о том, что до конца дня пятницы, 27 марта, Украина полностью закроет свои границы, заставила тысячи наших соотечественников по многу часов стоять в очередях в пунктах пропуска на западной границе.
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