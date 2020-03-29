Украина

В сроки не укладываются: следствие по "делу Шеремета" просят продлить на два месяца

Следователи по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета обратились в Офис генпрокурора с ходатайством о продлении сроков следствия еще на 2 месяца — до июня 2020 года. Напомним, этот срок истекает в апреле 2020.

Об этом в комментарии hromadske заявил прокурор по делу Сергей Зузак.

В числе причин для продления сроков расследования он указал в т. ч. необходимость завершения ранее назначенных экспертиз, а также допросов.

«Еще не завершили проведение около 20 экспертиз, также проводятся допросы», — сказал прокурор.

Он напомнил, что все трое подозреваемых — Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь — отказались от прохождения полиграфа.

Ответа от Офиса генпрокурора на свое обращение следователи ожидают до 30 марта.

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. В полиции заявили, что к убийству журналиста причастны пять человек: музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко, военная медсестра Яна Дугарь. Кроме того, в деле фигурирует супружеская пара Грищенко. Но судят по этому делу только троих — Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

Напомним, бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что заказчиком убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета был один и тот же человек, и это гражданин Украины. Впрочем, имени этого человека он не назвал.

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