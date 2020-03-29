Украина

"Я никого не пугаю, но есть три сценария развития событий", — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение изменений в закон о государственном бюджете на 2020 год. По его словам в ежедневном видеообращении, зарплаты чиновников и судей сократят, тогда как расходы на армию и оборону сохранятся. Напомним, на совещании с членами правительства 29 марта Зеленский поручил обеспечить все аптеки медицинскими масками по «нормальной» цене.

Одновременно зарплаты медиков будут повышены до уровня бойцов на передовой.

«Всем сферам, в которых сократили расходы, вернем их после карантина», — сказал президент, который также призвал парламентские партии отказаться от государственного финансирования на 2020 год, чтобы получить дополнительные ресурсы для преодоления пандемии.

По словам главы государства, 29 марта в Киев прибыл очередной медицинский груз из Китая, включающий 300 тысяч специальных респираторов и 35 тысяч защитных костюмов для военных и полицейских.

Груз направлен в регионы, а самолет отправляется в Китай за следующим грузом.

«Я никого не пугаю, но есть три сценария развития событий. Первый. Заболеют от 3 до 5% украинцев одновременно — это еще не катастрофа. Второй. Заболеют 25%. Третий. Больше 50% заболеют одновременно. Страна этого не выдержит. Поэтому оставайтесь дома», — призвал глава государства.

Напомним, Зеленский обратился к депутатам с призывом принять «антикризисные» законы о банках и о рынке земли.

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