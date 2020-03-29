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Украина

Населенные пункты Козин и Лесники под Киевом закрыли на въезд и выезд: что об этом известно

21:59 29 марта 2020 141
Блок-посты на въезде в село
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Киевская областная администрация распорядилась об усилении ограничительных мер на территории региона в связи с пандемией коронавируса COVID-19 на территории отдельных населенных пунктов Обуховского и Киево-Святошинского районов. Напомним, на сегодня подтверждено инфицирование коронавирусом пятерых жителей Обуховского района.

Речь идет о населенных пунктах Козин и Лесники, на въезде в которые обустроят блок-посты. Их количество и место расположения будет определять полиция совместно с Национальной гвардией, Госпотребслужбой, местными органами власти и органами исполнительной власти.

Въезд и выезд из этих населенных пунктов с 29 марта по 24 апреля включительно будет возможен исключительно через КПП, где всем водителям и пассажирам, будут проводить обязательное измерение температуры.

Пропуск с территории Козина и Лесников закрыт для лиц, у которых подтвержден диагноз COVID-19, а въехать туда не смогут жители других населенных пунктов, имеющие признаки ОРЗ.

В сети отмечают, что введение ограничений уже привело к огромным заторам на автодорогах, ведущих к Козину и Лесникам.

Напомним, ранее подобные блок-посты установили на въезде в зараженные COVID-19 села в Черновицкой и Тернопольской областях.

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