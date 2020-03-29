Безжалостный убийца: в США от коронавируса умер младенец

Мир

По данным на вечер 29 марта число инфицированных COVID-19 перевалило в мире за 710 тысяч. За последние сутки выявлено 47 тысяч 208 новых случаев заражения коронавирусом. Уровень смертности остался на отметке 18%. Общее число умерших составляет уже 33 тысячи 550 человек, причем за 29 марта добавилось 2 694 случая с летальным исходом. В больницах и в самоизоляции остаются 526 тысяч зараженных. Выписались 150 тысяч 734 человека.

«ФАКТЫ» подготовили свой ежедневный обзор основных событий по странам мира, охваченным пандемией коронавируса. Обзор за 28 марта читайте здесь.

США

Абсолютным лидером по количеству новых случаев заражения за сутки в мире уже несколько дней остаются Соединенные Штаты. 29 марта власти отчитались о 135 тысячах 957 инфицированных в стране. И это тоже рекорд. А за сутки добавилось 12 тысяч 379 новых зараженных. Всего за время пандемии в США скончались 2 391 инфицированный. За 29 марта — 171 случай с летальным исходом.

Из-за коронавируса решили отменить знаменитый Североамериканский международный автосалон, также известный как автосалон в Детройте. Он должен был пройти в июне. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США намерено использовать выставочный центр для размещения пациентов с коронавирусом из переполненных больниц.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) предупредили жителей штатов Нью-Йорк, Коннектикут и Нью-Джерси о необходимости отказаться от «необязательных поездок внутри страны в течение 14 дней». Распоряжение вступило в силу сразу же после его опубликования. Ограничения не затрагивают работников «критически важных отраслей» — медиков, сотрудников комапний по перевозке грузов. Энергетиков.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принял решение перенести проведение праймериз с 28 апреля на 23 июня. Нью-Йорк — один из важнейших штатов в любой американской избирательной кампании.

В штате Нью-Джерси оказались заражены коронавирусом более 700 полицейских. Примерно такое же число офицеров полиции сидят по домам на карантине. Это ставит под угрозу работу всего полицейского департамента в Нью-Джерси.

Несмотря на все это, президент США Дональд Трамп неожиданно вновь передумал вводить карантин в стране. У себя в Twitter глава государства написал: «В карантине не будет необходимости». Трамп решил пока ограничиться «сильными предупреждениями» касательно туристических поездок в штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут.

В штате Иллинойс 29 марта умер младенец, зараженный коронавирусом. Ребенку не исполнилось еще и года. Врачи намерены выяснить точную причину смерти. Гибель детей от COVID-19 случается крайне редко.

РОССИЯ

В Российской Федерации число инфицированных увеличилось на 270 человек и достигло 1 534 человек. Власти отчитались о восьми случаях с летальным исходом.

Религиозные лидеры России призвали верующих отказаться от посещения храмов и ограничить присутствие людей на похоронах. В частности, сначала с таким обращением выступил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. Он отменил пятничную молитву, которая собирает десятки тысяч мусульман в республике.

Затем Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также попросил прихожан не посещать церкви. «Воздержитесь от посещения храмов. Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись. Об этом Кирилл заявил во время проповеди в Москве в храме Христа Спасителя. На службе присутствовали около 150 человек, сообщает МБХ-медиа. Многие были в масках.

После того, как в Москве число инфицированных превысило тысячу человек, мэр российской столицы Сергей Собянин ввел с 30 марта «режим всеобщей домашней самоизоляции». Он касается всех москвичей независимо от возраста. Ранее такой режим обязаны были соблюдать только люди старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями. Собянин объяснил свое решение тем, что жители столицы, к сожалению, не выполняют добровольно рекомендации медиков и властей. Все выходные полицейские и чиновники ездили по городу и по громкой связи призывали людей покинуть парки, оставаться дома и соблюдать дистанцию в два метра. Особенно много праздно гуляющих было на Патриарших прудах. Собянин также рассказал, что теперь выйти на улицу в Москве можно будет только со специальным пропуском.

ИТАЛИЯ — ИСПАНИЯ

Италия продолжает считать умерших от коронавируса сотнями ежедневно. 29 марта в стране скончались еще 756 инфицированных. Общее количество случаев с летальным исходом составляет уже 10 тысяч 779. Такого нет ни в одной другой стране мира. Общее число зараженных COVID-19 в Италии приближается к 100 тысячам. Если точнее — это 97 тысяч 689 человек. За последние сутки добавилось еще 5 217 инфицированных.

Испания, тем временем, стремительными темпами догоняет Китай по числу инфицированных. В Китае выявлено 81 тысяча 439 зараженных коронавирусом, в Испании — 78 тысяч 799. Но в Китае за последние сутки добавилось всего 45 новых случаев (все прибыли из других стран и были тестированы при пересечении границы), а в Испании — 5 564! Страна вновь обошла Италию по этому печальному показателю и уступает только США.

За последние сутки в Испании умерли 624 зараженных коронавирусом. Это второе место в мире после Италии. Общее количество случаев с летальным исходом в Испании — 6 606. В Мадриде, где несколько дней назад было решено использовать крупнейший в городе ледовый дворец под морг, пришлось спешно возвести новое временное сооружение для таких же целей.

Новый морг в Мадриде

Здание жители испанской столицы уже назвали «Пончиком» за его необычную форму.

ГЕРМАНИЯ

В ФРГ число инфицированных коронавирусом составляет уже 60 тысяч 659 человек. За последние сутки добавилось 2 964 новых случая. При этом смертность остается невысокой. Умерли от COVID-19 482 человека.

29 января немцев шокировало известие о внезапной смерти министра финансов федеральной земли Гессен Томаса Шефера. Его нашли мертвым на железнодорожном полотне. Официальная версия — самоубийство. Глава правительства Гессена Фолькер Буфье заявил журналистам, что Шефер свел счеты с жизнью от отчаяния, которое охватило его в связи с пандемией. «Он явно не видел больше никакого выхода… Это меня шокирует», — сказал Буфье.

Томас Шефер

По его словам, Шефер занимался изучением возможностей преодоления экономических последствий пандемии. Министр не был уверен в том, сможет ли правительство Гессена, а также федеральное правительство, удовлетворить ожидания немцев, рассчитывающих на финансовую помощь государства.

Правительство Ангелы Меркель намерено ускорить закупку защитных масок и костюмов для медицинских учреждений. Она будет производиться по ускоренной процедуре без проведения переговоров с поставщиками. Об этом заявил 29 марта министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Он заверил, что цены на данную категорию товаров не увеличатся.

Министр финансов Олаф Шольц ответил критикам жестких карантинных мер, которые считают из излишними и не отвечающими экономической целесообразности. «Ограничения очень жесткие, однако речь идет о жизни и смерти. Я против соображений о том, что нужно принять в расчет смерть людей ради функционирования экономики, поскольку они неприемлемы», — заяви Шольц.

БЕЛЬГИЯ

Федеральное агентство по безопасности продовольственной сети (AFSCA) Бельгии сообщило о случае заражения коронавирусом кошки. Домашнее животное заразилось от своего хозяина. Это произошло в Льеже.

Бельгийский вирусолог Эммануэль Андре заявил журналистам, что речь идет об отдельном случае. Произошло это, по всей видимости, «после тесного контакта между животным и инфицированным человеком». «Вероятность передачи вируса COVID-19 от домашних животных человеку в сравнении с передачей через прямой контакт между людьми незначительна», — заверил Андре.

В Бельгии выявлено 10 тысяч 836 инфицированных. Она стала 11-й страной в мире, где количество случаев заражения коронавирусом пересекло отметку в 10 тысяч. За последние сутки в Бельгии зафиксировано 1 702 новых зараженных. Всего за время пандемии здесь умер 431 человек.

ФРАНЦИЯ

Во Франции зафиксирован рекордный для этой страны рост случаев заражения коронавирусом за сутки — 2 599 человек. Общее количество перевалило сразу же за 40 тысяч. Скончались от COVID-19 2 606 больных. 29 марта умерло 292 человека, в том числе известный политик Патрик Деведжян.

Патрик Деведжян

Он был одним из советников Николя Саркози, когда тот занимал пост президента страны. Деведжяну было 75 лет.

В Париже в возрасте 86 лет умерла испанская принцесса из династии пармских Бурбонов Мария Тереза. Она стала первым представителем королевских семей Европы, чью жизнь забрала пандемия коронавируса.

Украина тем временем ежедневно поднимается в списке стран с наибольшим числом инфицированных COVID-19. По состоянию на вечер 29 марта наша страна находится 66-м месте. «ФАКТЫ» регулярно публикуют свежие данные по распространению коронавируса в Украине по областям.

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