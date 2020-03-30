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Коронавирус и Кабмин: Разумков рассказал, какие вопросы рассмотрят на внеочередном заседании Рады
Первоочередным вопросом, ради которого Верховная Рада собирается на внеочередное заседание, станет борьба с коронавирусом. Об этом заявил глава парламента, Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина.
«…Большой перечень вопросов. Это законопроект 2368 «Об изменениях в некоторых законодательных актах Украины относительно обеспечения лечения больных коронавирусом». Это законопроект Михаила Радуцкого о применении лекарственных средств при лечении больных в Украине. Законопроект 3275 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)», — заявил Разумков.
По его словам, все фракции и группы подписались под законопроектом № 3275.
«Есть еще некоторые законопроекты, связанные с борьбой с вывозом за таможенную территорию Украины средств защиты. Мы знаем, что это, к сожалению, есть», — добавил он.
Также спикер также добавил, что депутаты планируют принять проект, который предоставит комитетам парламента возможность работать онлайн.
«Также произойдут изменения в правительстве, и, если все будет хорошо, будут выбирать министров на должности», — отметил Разумков.
Напомним, в видеообращении президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов осознать свою ответственность и принять два необходимых для получения международной финансовой помощи законопроекта относительно рынка земли и банков.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады будут рассмотрены вопросы назначения новых руководителей Министерства здравоохранения, Министерства финансов и Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
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