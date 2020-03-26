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Украина

Такого еще не было: заседание Рады могут провести на стадионе

9:15 26 марта 2020 83
Стадион «Олимпийский»
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

По примеру Днепра, где депутатов горсовета собирали на заседание перед зданием мэрии на парковке из-за карантина, в Киеве могут провести заседание Верховной Рады Украине на стадионе.

Как передает «Громадське», это не исключает заместитель главы фракции президентской партии «Слуга народа» Евгения Кравчук. «Мы рассматривали такой вариант «Б», — заявила парламентарий и добавила, что местом проведения сессии под открытым небом может быть стадион. Или большой концертный зал.

Впрочем, по ее словам, такое решение должны принять народные депутаты во время обычного заседания в стенах парламента. Так что заседание, которое планируют провести в субботу, 28 марта, если и состоится, то именно в Верховной Раде.

«Что же касается видеосвязи и видео-голосований, то это еще сложнее, потому что здесь есть разъяснение Конституционного суда — это должно быть физическое собрание депутатов», — отметила она и добавила, что сейчас нардепы тестируют возможные технические средства такой работы: «В чем техническая сложность. Это должно быть одновременное подключение большого количества депутатов. Кроме того, как-то нужно фиксировать, что это именно депутат возле камеры, а не его брат, сестра или кошка. Есть много нюансов, которые мы должны сначала решить».

Кстати, ранее Евгения Кравчук опубликовала на своей страничке в соцсетях заявление парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, в котором нардепы протестуют против планов Минфина урезать все направления деятельности Министерства по делам культуры, молодежи и спорта. В частности, речь идет о лишении финансирования Госкино (750 млн. грн), Украинского культурного фонда (500 млн грн.), Института книги (150 млн грн.) и туризма (240 млн грн.) — по этим направлениям хотят оставить лишь деньги на содержание сотрудников, то есть, зарплату.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на этой неделе Верховная Рада намерена рассмотреть «антикоронавирусный» пакет законопроектов для поддержки экономики и социальной защиты населения.

Не исключено, что среди них будет и так называемый законопроект «о банках», предусматривающий невозможность возвращения прежним владельцам национализированных финучреждений.

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