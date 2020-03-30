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Вдова основателя НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о рождении дочери от умершего мужа
45-летняя обозревательница, блогер и светская львица Божена Рынска, муж которой Игорь Малашенко повесился год назад, объявила о рождении дочери Евгении. Об этом она рассказала в интервью журналу HELLO!, пишет «Стархит».
Дочь Божены, которую она назвала Женей, появилась на свет 5 марта — ее родила суррогатная мать. По словам Божены, отцом является ее покойный муж Игорь Малашенко, покончивший жизнь самоубийством год назад.
«Я мечтала о маленькой копии Игоря — так и произошло: Игоревна так похожа на него! Такая же аккуратно-носатенькая. И взгляд у нее как у отца», — рассказала она изданию.
В конце лета прошлого года, через шесть месяцев после смерти Малашенко, Рынска рассказала на своей странице в Facebook, что у нее будет ребенок от него.
«У нас с Игорем будет ребенок. Это девочка. Это девочка Игоря. И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по супер-прогрессивным скринингам»,— написала она.
В интервью телеканалу «Дождь» вдова Малашенко сообщила, что до его самоубийства в течение нескольких лет они с Игорем пытались стать родителями, но рожать ребенка сама она не собиралась.
«Мы вообще этим занимались с 2015 года, и нам с самого начала очень не везло с клиниками… У меня есть проблемы, у меня есть тромбофилия, и Игорь очень просил меня не носить самой, потому что он боялся, это могло привести к большим проблемам ребенка. И Игорь сказал, и подруга его сказала ему, что не надо, что я носила сама в 44, это очень тяжело, а мне тогда было 42, и давайте все-таки суррогатную мать. И мы нашли суррогатную мать», — рассказала Рынска в интервью «Дождю».
Напомним, политолог, тележурналист и создатель НТВ Игорь Малашенко — сооснователь телеканала НТВ, один из руководителей избирательной кампании первого президента России Бориса Ельцина 1996 года, возглавлял штаб Ксении Собчак в рамках президентской предвыборной кампании 2018 года.
В 2018 году он женился на Божене Рынской после семи лет романа. А через год его не стало: на 65-м году жизни, согласно данным Верховного суда Андалусии, Игорь Малашенко покончил с собой в саду собственного дома в Испании. В СМИ появилась информация, что он страдал тяжелой клинической депрессией.
Брак с Боженой Рынской — второй для Игоря Малашенко. В год женитьбы на ней он развелся с первой женой Еленой, в браке с которой родилось трое детей. До своего последнего дня Малашенко судился с ней из-за раздела имущества. В интервью «Дождю» Божена говорила, что продолжит судиться с Еленой Малашенко, живущей в США, и теперь уже добиваться наследства для новорожденной дочери.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что суррогатная мать родила близнецов для другого звездного семейства — Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
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