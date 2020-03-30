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Украина

COVID-19: на въездах-выездах из Одессы и области развернули карантинные блокпосты

8:41 30 марта 2020 184
Температурный скрининг
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

По Одессе массово поползли слух о том, что «город полностью закрывают» в связи с пандемией коронавируса. Напомним, в регионе насчитывается 8 инфицированных COVID-19.

Как удалось выяснить «ФАКТАМ», с понедельника, 30 марта, на въездах и выездах из Одессы власти планируют установить блокпосты и проводить выборочный осмотр граждан. Такое решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно -экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Одесской областной администрации.

«Цель этих мероприятий — предотвратить занесения и распространения на территории региона острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19. 12 карантинных постов установят на въездах в область со стороны Николаевской, Кировоградской и Винницкой областей, еще 11 — на въездах непосредственно в Одессу и 3 — на территории Беляевского, Измаильского и Белгород-Днестровского районов», — сообщили в администрации.

На постах вместе с полицейскими будут дежурить медики, а также, при необходимости — представители Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины и ГСЧС.

Отмечается, что проехать через эти посты можно исключительно на личном автотранспорте, так как пассажирские перевозки на время карантина (пока до 23
апреля) остановлены. Особое внимание будут уделять автомобилям с регистрацией в других регионах Украины. С водителями обещают проводить разъяснительные беседы о пандемии коронавируса и о карантинных мероприятиях. Будут проводить и температурный скрининг путешественников. Всех, у кого обнаружится повышенная температура, будут «разворачивать».

Также установлены ограничения по перемещению граждан на территориинаселенных пунктов. Поэтому на карантинных постах полицейские будут
контролировать, чтобы перевозки людей осуществлялись в четко установленном режиме, с соблюдением всех действующих ограничений.

Напомним, с 29 марта аналогичные ограничения начали действовать на въезде в населенные пункты Козин и Лесники под Киевом. А перед этим их ввели на въездах в зараженные COVID-19 села в Черновицкой и Тернопольской областях.

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