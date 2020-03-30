В России рассказали, является ли Навальный проектом Кремля

Мир

Американский и российский экономический и политический аналитик Слава Рабинович сомневается в том, что самый яркий российский оппозиционер Алексей Навальный является каким-то агентом или марионеткой администрации президента, либо же агентом ФСБ. Напомним, на днях Навальный едко высмеял визит Путина к больным конавирусом.

Аналитик относит лидера партии «Россия будущего» к представителям так называемой «реальной» оппозиции, зная его лично.

«Я абсолютно не верю ни в какие теории заговоров и даже в возможность его сотрудничества с властью. Я знаю его лично. Но даже личное знакомство с ним никоим образом не затмевает мой разум — я не верю в то, что Навальный является каким-то агентом или марионеткой администрации президента или ФСБ», — сказал Рабинович.

Отметим, что к представителям третьей категории росоппозиционеров, которые уже пошли на сотрудничество с режимом Путина, Рабинович отнес Григория Явлинского и его партию «Яблоко».

Полный текст интервью с аналитиком читайте в статье «Путина могут убить, он совершил страшное преступление, — Слава Рабинович».

Фото Vedomosti.ru

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter