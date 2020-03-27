Путина могут убить, он совершил страшное преступление, — Слава Рабинович

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Действия Путина ускоряют не только мировой финансовый кризис, но и способствуют возникновению революционной ситуации в России, рассказал «ФАКТАМ» в первой части интервью американский и российский экономический и политический аналитик Слава Рабинович. Во второй части Рабинович сообщил о двух главных механизмах, с помощью которых путинская ОПГ удерживает власть в стране, и что надо для привлечения президента РФ к ответственности. Сегодня «ФАКТЫ» предлагают читателям третью часть интервью, где Рабинович ответил на вопрос: придет ли в России к власти оппозиция или Путин будет свергнут «близким кругом» в результате дворцового переворота.

«Явлинский получил от меня кликуху #ГришаМурзилка весной 2018 года»

— Сейчас в России есть оппозиция, которая не так сильна, как хотелось бы, но в то же время многие оппозиционеры между собой, мягко говоря, не дружат, обвиняют друг друга в выполнении заказов власти, в выполнении функции предохранительного клапана для «спускания пара». Что можно назвать в России оппозицией и насколько она контролируется властью?

- Российскую оппозицию можно разделить на три категории. К первой категории — это реальная оппозиция — я отношу таких людей, как Алексей Навальный. Я абсолютно не верю ни в какие теории заговоров и даже в возможность его сотрудничества с властью. Я знаю его лично. Но даже личное знакомство с ним никоим образом не затмевает мой разум — я не верю в то, что Навальный является каким-то агентом или марионеткой администрации президента или ФСБ.

Я могу отнести к такого рода независимой оппозиции, не сотрудничающей с властью, таких людей, как Михаил Касьянов, партия «Парнас». К сожалению, Касьянов и его партия после гибели Бориса Немцова совершили большое количество ошибок, включая ассоциацию в свое время с Вячеславом Мальцевым, что если и не сделало из партии моментально политический труп, то нанесло еще один ужасный удар после того, как сопредседатель партии Борис Немцов был убит.

Вторая категория — это те оппозиционеры, которые не сотрудничают с властью, но при этом заблуждаются в каких-то своих взглядах, или в оценках, и в действительности своими действиями несколько себя запятнали — это такие люди, как Дмитрий Гудков. Я очень уважительно отношусь к Дмитрию Гудкову, он мне нравится как человек, как личность, как оппозиционер, у него колоссальный потенциал для оппозиционного политика сейчас и для вообще политика в будущем. Но его ассоциация с партией Андрея Нечаева, на платформу которой они вместе с Нечаевым поставили Ксению Собчак для ее мурзилочного участия в псевдовыборах Путина — это была колоссальная политическая ошибка Гудкова. И она стоила ему очень-очень многого.

Я думаю, сегодня Дмитрий это сам прекрасно понимает — и он не понимал этого тогда. Когда он объявил в 2016 году, что Собчак будет баллотироваться на президентских выборах от этой партии, кто-то написал в комментариях под его постом (к сожалению, это был не я): «Как жаль, как жаль, это последняя ваша ошибка. Почему последняя — потому что все последующие уже будут неважны».

Уверен, что сейчас Дмитрий Гудков точно отдает себе отчет в том, что случилось, какую ошибку он совершил, и пытается искупить свою вину перед общим делом тем, что сосредоточился не на продвижении каких-то собственных тем, а исключительно на правозащитной деятельности. Думаю, он пытается доказать самому себе и обществу, что допустил промах и это надо ему простить. Потому что люди в принципе имеют право ошибаться и должна быть возможность все исправить.

Алексей Навальный, по мнению Славы Рабиновича, представляет реальную оппозицию в России

Третья категория — оппозиционеры, которые сотрудничают с властью. Самый классический пример и первый номер в моем списке — это Григорий Явлинский и его партия «Яблоко». Как ни странно, в партии есть порядочные люди, и они, к моему большому сожалению, продолжают свою ассоциацию с «Яблоком». Но эта партия, прикрываясь не только лозунгами, но и глубокомысленными рассуждениями, безоговорочно запятнала себя тем, что участвовала и продолжает участвовать во всех фейково-показательных проектах Кремля, администрации президента. Она имеет просто уже комичный внутрипартийный дух «одной партии», «одного фюрера». «Яблоко» низвергает и извергает из себя тех, кто начинает подвергать сомнению несменяемое лидерство Явлинского. Вот совсем недавно были исключены Максим Кац и достаточно большое количество других членов партии. Ранее исключали Навального и многих других.

На так называемых выборах лидера партии самые популярные ее члены совершенно не имеют никаких шансов победить. К сожалению, «Яблоко» сгнило, и то, чем эта партия была в начале, в середине, возможно, даже в конце 1990-х, она больше не является.

Явлинский получил от меня кликуху #ГришаМурзилка еще весной 2018 года за публичный отказ — его лично и его партайгеноссе Шлосберга и Вишневского — от исков в Верховный и Конституционный суды, а затем в ЕСПЧ. Каких исков? Дело в том, что когда он служил мурзилкой на подтанцовке у Путина на т.н. «выборах Путина» и являлся «кандидатом в президенты» Г. А. Явлинским, у него как у кандидата было ограниченное по времени окно возможностей — с момента регистрации кандидатом и до самого дня голосования — подать иск в ЦИК. По поводу НЕЗАКОННОЙ регистрации ЦИКом Путина В.В. в качестве кандидата в президенты. Кандидат Явлинский, по закону, являлся тогда «надлежащим истцом» и мог подавать такой иск, так как все знают, что ЦИК зарегистрировал Путина незаконно (Путин достиг конституционного предела в два срока подряд еще в 2008 году, после чего не имел и не имеет права баллотироваться в президенты, или им стать и быть). Всем требовалось письменное «решение» от ВС и КС с «отлупом», чтобы подавать массовые иски в ЕСПЧ. Но Явлинскому в Кремле погрозили пальчиком, и он сразу обос…

Я тогда оказывал публичное давление на него, чтобы он подал такой иск. Явлинский, Шлосберг и Вишневский послали меня подальше, в грубой форме, а Шлосберг вообще заявил, что я — провокатор. Ну-ну…

После этого Явлинский и его гнилое «Яблоко» для меня умерли окончательно. И Явлинскому придется давать показания, как минимум, в качестве свидетеля, по ст. 278 УК РФ (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти).

Григорий Явлинский

А дальше мы можем только лишь судить о степени мурзилочности, гадости и подлости всех других так называемых партий. И старых партий, и всякого дерьмеца типа Партии сильных женщин, которую организовывает певица Валерия, где у нее есть говорящая голова в форме головы ее мужа, всяких там Захаров Прилепиных, «партии танчиков». Это все абсолютные проекты Кремля, которые не являются никакими партиями, никакими оппозиционерами. Это чистой воды политтехнология, причем самого низкого и дешевого пошиба. Которая, впрочем, в режиме путинской диктатуры неплохо работает.

«Мы сейчас даже не можем предположить будущих лидеров уличной оппозиции»

— Фактически та оппозиция и «заблуждающаяся» оппозиция, о которых шла речь, — это оппозиция эволюционного пути. А есть ли сейчас или может ли возникнуть из чего-то оппозиция революционного пути? Не такая, как, например, «приморские партизаны» либо инспирированные ФСБ «Сеть» и «Новое величие», а реальная, которая сможет попытаться взять власть?

— Есть два направления в этом вопросе. Первое — это организация Навального. Навальный в рамках своей предвыборной президентской кампании (которая не увенчалась даже регистрацией его в качестве кандидата — в нарушение закона он не был зарегистрирован в ЦИК) построил уникальную сеть штабов по всей России. Мы сейчас говорим не о его ФБК (Фонде борьбы с коррупцией), а о региональных штабах. Вот такой организации нет ни у какой другой партии из числа оппозиционеров, кроме как, пожалуй, у «Яблока». И даже у «Яблока» нет такого количества, а главное — качества отделений.

Когда вышел фильм «Он вам не Димон» и Навальный кинул клич о демонстрациях против коррупции и за привлечение Медведева к ответственности, именно региональные штабы вывели людей на улицы в рекордном количестве городов России. Больше ста городов участвовало в этих акциях по всей территории РФ. Это беспрецедентная ситуация. И этого добился Навальный при помощи своих региональных штабов.

Второе направление мысли — это то, что мы сейчас даже не можем предположить потенциальных будущих лидеров уличной оппозиции. Небольшое превью, небольшое заглядывание за занавеску нам продемонстрировали протесты прошлого лета, когда большое количество оппозиционных кандидатов в Мосгордуму незаконно не зарегистрировали. И это не какие-то федеральные выборы, в Госдуму или президентские. А выборы в региональный парламент — в Московскую городскую думу.

Люди возмутились, потому что они отдавали свои подписи за кандидатов. И Центральная избирательная комиссия нагло врала всем в лицо, что эти подписи недействительные. Кто были лидерами протестов тогда? Люди, которые еще месяц назад не могли себя даже представить в такой роли. Протест возглавили как раз те незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму: Любовь Соболь и еще несколько человек из организации Навального, целый ряд независимых кандидатов, не ассоциированных с Навальным, один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов. Никто о них широко не знал до этого.

Соболь, Жданов, Яшин, Янкаускас, Гудков, Соловьев, — люди, ассоциированные с организацией Навального или совсем не ассоциированные — их за месяц-два до этого никто не мог представить лидерами именно уличного протеста. То же самое будет и в будущем. Те, кому было десять лет во время протестов 2011−12 годов, сейчас уже по 18−19 лет, — соответственно, новые потенциальные лидеры подросли. Поэтому я думаю, что это организация Навального и неизвестные еще нам лидеры.

Митинг в Москве за свободные выборы летом 2019 года

— Но это все же мирные протесты. Более ста лет назад Ленин и сотоварищи, «прозябавшие» в Женеве-Лондоне-Париже, получили мощный толчок, финансовую поддержку и, когда в России возникла революционная ситуация, вернулись на родину. Благодаря в том числе их агитации в армии начались разброд и шатания, большевики получили вооруженные отряды и смогли захватить власть. Сейчас в России население слишком зомбировано нынешним телевидением, и я не уверен, что организация Навального или другие уличные лидеры смогут получить вооруженную поддержку. А без вооруженной поддержки революция невозможна.

— Я не готов обсуждать вооруженную революцию в России, я просто не знаю, как это будет и когда, и будет ли вообще. Но если на улицы Москвы выйдет миллион человек, как это было в 1991 году, уверен, что Путин и его цепной пес Золотов вместе со своей Росгвардией вряд ли что-нибудь сумеют сделать. С тремя тысячами, даже со ста тысячами они еще как-то справятся. Ну можно устроить в Москве «площадь Тяньаньмэнь» (в 1989 году в Китае власти жестоко подавили акции протеста, жертвами бойни по неофициальным данным стали до 10 тысяч человек. — Ред.) или «площадь Тяньаньмэнь в квадрате», даже «в десятой степени». Но с миллионом человек вряд ли что-то можно сделать. Я думаю, что при столь массовом протесте они просто будут вылетать из терминала частной авиации «Внуково» из России навсегда.

— Но, с другой стороны, не получится так, что эта власть вылетит, в период безвластия оппозиция не сможет найти общий язык, и власть очутится не столько у оппозиции, сколько у людей, которые сумеют организовать вооруженные группы, силы, банды? У которых не державнические лозунги, а очередное «грабь награбленное».

- Все может случиться. На революционный путь развития с эволюционного Россию толкают не оппозиционеры, а Путин и его банда. И ответственность за последствия будущих революций лежит на режиме Путина, а не на российском народе, сегодняшних и завтрашних оппозиционерах. Это Путин ведет страну к таким катаклизмам.

Я не готов обсуждать эти сценарии. Но могу их допустить. И да, могут быть и лозунги «грабь награбленное», и банды на улицах вооруженные… Но мы сегодня ничего не можем сделать. Путин узурпировал власть, и по текущему, действующему, никем не отмененному уголовному законодательству он должен быть предан суду по множеству разных статей. В том числе по статье 278 «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», до 20 лет тюрьмы. Он совершил государственный переворот. Мы говорим о типе госпереворота, который не включает в себя смещение законно избранной власти путем революции или какого-то другого насильственного действия. Госпереворотом является и нарушение процедур выхода из власти.

По действующей Конституции госпереворот был совершен как раз в 2011−12 годах, когда 24 сентября 2011 года Путин объявил о том, что он возвращается в президентское кресло, хотя по Конституции этого не имел права делать. И окончательный госпереворот совершен совсем недавно, во время того пошлейшего спектакля, который мы все наблюдали (речь о внесении поправок в Конституцию России, которыми, в частности, с подачи Валентины Терешковой Путину разрешили баллотироваться в президенты еще минимум два раза. — Авт.).

Последствия этого госпереворота будут очень плохими, в том числе возможны и последствия, о которых вы упоминали.

— О недавней «Терешковой в кустах». Практически нет сомнений, что после того как Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию страны и процедуру их принятия, все эти поправки будут одобрены всероссийским голосованием (или подсчитают, что одобрено), они вступят в силу…

— Я сейчас не хочу и вам не советую углубляться в детали этих так называемых поправок, а предлагаю просто считать их абсолютно незаконными. И все действия, связанные с изменением Конституции, тоже. Все мыслимые и немыслимые процедуры были нарушены. Эта Конституция, поправленная Путиным, не может считаться измененной, все поправки — незаконные, их обсуждать нельзя, голосование по этим поправкам — незаконное. Это мы просто не должны признавать. Вот и все.

Весь тот маразм, который там написан про тысячелетнюю историю, про то, что предки нам передали веру в Бога, и остальную ахинею можно изучать филологам, языковедам и литературоведам с точки зрения курьеза построения фраз, с позиции лингвистического абсурда. Но всерьез обсуждать полную незаконную белиберду я не буду и вам не советую.

— Признаем мы это или не признаем, а России с этим жить.

— Неизвестно, жить России с этим или нет. Я думаю, что в какой-то момент все больше людей не будут признавать эту процедуру, перестанут считать Путина легитимным президентом. Его легитимность начнет испаряться у нас на глазах. Рейтинг Путина и сейчас на таком уровне, что без фальсификации он не был избран президентом в первом туре, а во втором — точно бы проиграл.

— Но, контролируя министров, судей, большую часть сенаторов, он может рисовать себе какой угодно процент и править, сколько захочет, — как Мугабе.

— Путин делает то же, что делал Гитлер, что делали диктаторы в Южной Америке. Мы просто констатируем этот факт. Это называется тирания, он тиран. Финал таких деятелей известен. Наступит он и для Путина .

— Почти все южноамериканские диктаторы были свергнуты другими диктаторами в процессе вооруженных переворотов. Найдутся в России влиятельные армейские офицеры, которые способны на такое?

— Поскольку Путин демонтировал государство, все механизмы прогнозирования смены режима в России можно выбросить. Их не существует, они неприменимы больше. Для смены Путина не обязательно иметь боеспособные отряды какому-нибудь другому диктатору, например Шойгу, использовать армию — можно и без этого обойтись. Напомню, в российской истории были случаи шарфика, подушки, табакерки (подушками задушили малолетнего царя Федора Годунова, ударом табакерки оглушили и затем задушили шарфом Павла I. — Ред.). Все может случиться. Но эволюционного пути развития событий уже точно не будет. На выборах власть в России не сменится, мы это знаем.

Окончание интервью, в котором Слава Рабинович расскажет о том, почему Россия не сможет стать Северной Кореей и захочет ли Украина вернуть себе Крым, читайте в ближайшее время.

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